Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

時代的眼淚！喜滿客絕色店3/31熄燈 開放儲值金、團券退費

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/17 15:45
經營20多年的喜滿客影城西門町絕色店宣布3月31日熄燈。（圖／喜滿客影城臉書）

經營20多年的喜滿客影城西門町絕色店宣布3月31日熄燈。（圖／喜滿客影城臉書）

在台北市西門町經營20多年的喜滿客絕色店，於今（17）日在臉書上宣布3月31日將結束營運。不少民眾紛紛表示哀號和震驚，「不敢相信」、「暑假沒有柯南套票了」。針對會員儲值金及電影團票退款申請，業者亦公告退費方式。

喜滿客影城在臉書上表示，說再見只是暫時，喜滿客絕色店在這裡畫下句點，未來再用更美好的樣貌相見。

因諸多大環境因素，在經過審慎評估後，我們不得不沈重且遺憾地宣布，喜滿客影城將結束西門町絕色店的運營，並將於2024年03月31日劃下完美句點。

在這之前，我們想與每位相挺喜滿客的您好好道別。即日起在絕色店舉辦「絕對有您、感謝相挺」的道別活動，讓每位朋友可以在這最後的時刻留下絕美印記。

針對影城現址是否易主等其他未來規劃，CTWANT引述喜滿客影城說法，「未來我們將打造辦公休閒化的場域兼具商務與娛樂的機能，打造次世代複合式商務空間，呈現嶄新的喜滿客！」

至於會員儲值金及電影團票退款等權益，喜滿客影城說，會員儲值金只要在5000元以下開放現場和網路退款兩種方式，消費者只要持會員卡正本或影本，以及身分證、駕照、健保卡便可現場退費，網路退費部分，上傳相關證件，並附上匯款存摺影本。

25張以下團體票券須至絕色店辦理退款，25張以上則須備妥資料後郵寄至指定地址辦理。（退費詳情如下圖，來源：喜滿客臉書）

時代的眼淚！喜滿客絕色店3/31熄燈 開放儲值金、團券退費時代的眼淚！喜滿客絕色店3/31熄燈 開放儲值金、團券退費
喜滿客絕色店
喜滿客
電影院
西門町

相關新聞

台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線
台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線
2024/02/16 10:33
台北燈節西門町登場！蜷川實花首度男澡堂展出　四四南村光雕展AI呈現多重宇宙面貌
台北燈節西門町登場！蜷川實花首度男澡堂展出　四四南村光雕展AI呈現多重宇宙面貌
2024/02/02 11:55
2024台北燈節2/2於西區登場　主燈「城現光龍」結合紙藝術打造
2024台北燈節2/2於西區登場　主燈「城現光龍」結合紙藝術打造
2024/01/03 15:35
西門紅樓115年生日慶 特展、講座等系列活動即起開跑 快來一同穿越老城西區文化
西門紅樓115年生日慶 特展、講座等系列活動即起開跑 快來一同穿越老城西區文化
2023/12/13 17:40
2023《城西生活節｜看電影的我們》11/10台北開跑！大戲院手繪看板重現剝皮寮 穿越百年一覽電影產業榮景
2023《城西生活節｜看電影的我們》11/10台北開跑！大戲院手繪看板重現剝皮寮 穿越百年一覽電影產業榮景
2023/11/12 15:27

更新時間 : 2024-02-17 19:23 GMT+08:00

最受歡迎

2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 首兩日限定活動曝光
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 首兩日限定活動曝光
【最新】 年代旅遊疑「蓄意詐欺」、台灣旅客富國島遭丟包　觀光署勒令停業另處81萬罰鍰
【最新】 年代旅遊疑「蓄意詐欺」、台灣旅客富國島遭丟包　觀光署勒令停業另處81萬罰鍰
2024新北市平溪天燈節2/17登場 交管、接駁車資訊一覽
2024新北市平溪天燈節2/17登場 交管、接駁車資訊一覽
2024台北走春懶人包：屬「龍」免費入場、16處夜市不打烊、親子共遊景點全曝光
2024台北走春懶人包：屬「龍」免費入場、16處夜市不打烊、親子共遊景點全曝光
【意外驚喜】2/13提前封牌後所購大樂透　台彩：13、14日都可對獎
【意外驚喜】2/13提前封牌後所購大樂透　台彩：13、14日都可對獎
〈時評〉讀到碩博士又如何？
〈時評〉讀到碩博士又如何？
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
【印尼總統大選】曾為獨裁者效力 普拉伯沃爭議聲中宣布勝選
【印尼總統大選】曾為獨裁者效力 普拉伯沃爭議聲中宣布勝選