時代的眼淚！喜滿客絕色店3/31熄燈 開放儲值金、團券退費

在台北市西門町經營20多年的喜滿客絕色店，於今（17）日在臉書上宣布3月31日將結束營運。不少民眾紛紛表示哀號和震驚，「不敢相信」、「暑假沒有柯南套票了」。針對會員儲值金及電影團票退款申請，業者亦公告退費方式。

喜滿客影城在臉書上表示，說再見只是暫時，喜滿客絕色店在這裡畫下句點，未來再用更美好的樣貌相見。

因諸多大環境因素，在經過審慎評估後，我們不得不沈重且遺憾地宣布，喜滿客影城將結束西門町絕色店的運營，並將於2024年03月31日劃下完美句點。

在這之前，我們想與每位相挺喜滿客的您好好道別。即日起在絕色店舉辦「絕對有您、感謝相挺」的道別活動，讓每位朋友可以在這最後的時刻留下絕美印記。

針對影城現址是否易主等其他未來規劃，CTWANT引述喜滿客影城說法，「未來我們將打造辦公休閒化的場域兼具商務與娛樂的機能，打造次世代複合式商務空間，呈現嶄新的喜滿客！」

至於會員儲值金及電影團票退款等權益，喜滿客影城說，會員儲值金只要在5000元以下開放現場和網路退款兩種方式，消費者只要持會員卡正本或影本，以及身分證、駕照、健保卡便可現場退費，網路退費部分，上傳相關證件，並附上匯款存摺影本。

25張以下團體票券須至絕色店辦理退款，25張以上則須備妥資料後郵寄至指定地址辦理。（退費詳情如下圖，來源：喜滿客臉書）