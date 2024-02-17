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普丁眼中釘、「俄版曼德拉」納瓦尼驚傳過世 多國領袖表哀悼 直言普丁需負起全責

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/17 14:40
納瓦尼的死訊傳開後，民眾在立陶宛首都維爾紐斯的街頭獻花致意。（圖／路透社）

納瓦尼的死訊傳開後，民眾在立陶宛首都維爾紐斯的街頭獻花致意。（圖／路透社）

被譽為「俄版曼德拉」的納瓦尼（Alexei Navalny）驚傳過世，俄羅斯獄政單位於昨（16）日證實，其於昨放風散步之後就身體不適，經搶救後仍不幸死亡，而官方目前正在查明死因。

現年47歲的納瓦尼，出生於1976年，為律師出身，也是俄羅斯反對派領袖，多年來以對高官發起反貪運動聞名，向來直言不諱地批評俄國總統普丁（Vladimir Putin）和他的人馬。

納瓦尼的死訊在國際間傳開後，納瓦尼的母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）仍無法接受兒子死去的事實，因她在12日才去監獄面會，當時的納瓦尼還活得好好的，健健康康，也很開心的樣子。

他的妻子納瓦納亞（Yulia Navalnaya）17日在西方安全會議上更帶頭呼籲追究俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的責任。她說，不知道是否應該相信俄羅斯當局的說法，「但如果事情屬實，我希望普丁和他的隨從、他的朋友和他的政府都明瞭，他們將為對我們國家、我的家人及我的丈夫所做的事負責」。

而美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在會議上表示，如果納瓦尼逝世的消息獲得證實，將進一步顯示普丁的殘暴性，「無論他們說了什麼故事，我們都必須清楚表明，俄羅斯對此負有責任」。

美國總統拜登則表示不清楚納瓦尼到底發生何事，但對這項消息感到「憤怒」，他更直言，這是普丁和他的「暴徒」的錯。

烏克蘭總統澤倫斯基也表示，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）「顯然」是被俄國總統普丁的政權殺害，普丁必須為納瓦尼之死負責。
普丁
納瓦尼
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貪腐
俄羅斯

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