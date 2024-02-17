慕尼黑安全會議》林肯、卡麥隆會面中國外長 英外相當面籲釋放黎智英

中國外交部長王毅本周出席慕尼黑安全會議，16 日分別與美國國務卿布林肯與英國外交大臣卡麥隆會面。中國官媒刊出的訊息稿中沒有布林肯方面的表述，王毅就台海問題仍重申「一個中國」原則及「反台獨」活動與境外勢力的支持；英國政府發布新聞稿中，則提到卡麥隆重申中國應釋放具英國公民身份的壹傳媒集團創辦人黎智英。

中國訊息稿稱，雙方探討了下階段兩國各層級交往，同意維持各領域對話溝通，進一步落實「舊金山願景」。正面評價中美禁毒聯合工作小組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得正面成果。繼續推動外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智慧對話磋商，保持兩軍溝通。雙方也對烏克蘭危機、巴以衝突、朝鮮半島等地區熱門議題交換了看法，同意雙方半島事務特使保持接觸。

王毅也在會中要求美方解除對中國企業和個人的單邊制裁。

至於與英國外相卡麥隆的會面，根據中國官方訊息稿內容，王毅表示雙方應共同努力擴大利益交會點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾；卡麥隆回應，英方願從戰略角度看待英中關係，同中方發展更具建設性的雙邊關係，以相互尊重的方式管控分歧、解決問題。不過，訊息稿完全沒有提及卡麥隆日前在英國議會中表明希望雙方談論的紅海及台海航行安全問題。

卡麥隆日前在議會上提及紅海與台海航行安全問題時，引來中國駐英大使館發言人抗議「不應混為一談」。

根據英國官方發布的新聞稿，在和王毅會面時，外相提出幾項與英國國家利益至關的議題，包括兩國人民的貿易合作及文化交流、共同對抗氣候變遷，外相也呼籲中國運用其自身在伊朗的影響力，施壓結束以哈戰外擴到紅海、由葉門叛軍主導的「胡希運動」，以確保國際商船運作安全。

另外，外相也在會面中強調俄羅斯在烏克蘭的軍事侵略違反國際法，中國應共同來譴責。據英官方新聞稿，新疆、香港的人權危機也在會面中被提出來，卡麥隆重申中國應釋放具英國公民身份的壹傳媒集團創辦人黎智英。