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台糖瘦肉精羅生門案 食藥署21日邀專家釐清疑雲

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/17 11:55
2024年2月2日，台中市政府食安處查驗出台糖安心豚梅花肉片含有禁用瘦肉精「西布特羅」。（圖／台中市政府）

2024年2月2日，台中市政府食安處查驗出台糖安心豚梅花肉片含有禁用瘦肉精「西布特羅」。（圖／台中市政府）

台糖梅花豬日前遭到台中市食安處、食藥署複驗驗出「西布特羅」，但後續擴大抽檢結果均合格，衛福部研判是個案，面對這一起瘦肉精羅生門案，食藥署副署長林金富今（17）日透露，（21日）下週三下午2時將邀集食安、毒理、分析化學、獸醫等領域之專家學者共同討論，也會邀請行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、台中市政府衛生局及台糖公司列席。

這起羅生門事件起源於台中市食安處於2日公布台糖安心豚梅花肉片中，驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續食藥署及農業部擴大追查卻都未檢出。

台中市、食藥署6日針對同一問題肉品剩餘檢體同步啟動複驗，仍檢出微量，數值為0.001ppm。究竟為何只有台中市那一件肉品檢出瘦肉精，衛福部部長薛瑞元農曆年前透露，年後將招集專家學者開會，檢視所有細節，釐清其中可能問題。

林金富今表示，食藥署依據財政部提供111年迄今之西布特羅報關資料進行調查，4家進口業者之西布特羅產品僅售予台南、台中等12家衛生局及12家民間檢驗機構。

為確保市售豬肉是否含有瘦肉精，地方政府衛生局抽查市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）共計75件台糖豬肉產品，結果全數出爐均合格，未檢出任何瘦肉精。

據中央社報導，今年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2000件，將提高抽驗件數至4000件，從1月1日起至2月15日期間，已抽驗143件均合格，包括前述75件台糖產品、68件其他市售豬肉。
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更新時間 : 2024-02-17 15:49 GMT+08:00

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