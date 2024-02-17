2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園

2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」於昨（16）日在新北大都會公園點燈，首發的3000份鴻運龍來小提燈不到1小時就發完，新北市府指出，今年打造12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說，期盼為市民帶來吉祥好運。

市長侯友宜表示，新北燈會今年邁入第6年，於16日點燈後，開放至3月3日為止。今年除了有特別打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化，同時邀請國外藝術家、原住民藝術家跨刀共同策展，不只有綠能發電、AR科技互動燈組以及國際燈區，還有美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，白天夜晚都有看頭，讓大家感受年味

九大主題燈區璀璨浪漫、異國風情兼俱

民政局長林耀長表示，今年燈會規劃九大主題燈區、五大特色活動，除主燈秀每半小時展演3分鐘，此次多個燈區還有AR虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造出光環境及光廊，璀璨浪漫、異國風情兼俱，好看、好玩又好拍。

特別的是，此次燈會特別邀請到西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira陳展太陽能燈藝裝置，讓大家看見燈藝裝置結合環境永續的美學。

另外，新北龍賀-新北山海意象燈區，有繽紛色彩的「平溪天燈」、刻畫喜氣滿滿圖騰的「野柳女王頭」，還有會定時燈光律動變換、Q版意象的「三芝美人腿」， 及可入坐近距離接觸的「年年有魚」燈組，遊客可透過觀展動線，探索新北市的好山好水。

新北燈會入口處有許多手繪特色燈籠。（圖／新北市政府）

大小恐龍、貓咪、泰迪熊出沒 AR科技玩互動

其樂龍龍-侏儸紀燈區則設置了三角龍、迅猛龍、翼手龍等15種大小朋友最愛的恐龍，每隻恐龍都可與遊客合奏出美妙樂曲，滾溜眼珠還會賣萌；熊猴森區還有貓車長及貓家族的“猴硐貓村”與泰迪熊出沒，近日在親子圈引發話題，最適合帶孩子來放電。

鴻運龍來-宗教祈福燈區，邀請三重先嗇宮、樹林濟安宮、林口竹林山觀音寺、三重義天宮、新北市北極宮、周可安大宗祠、板橋接雲寺、中華福山巖慈善協會等8家宗教團體協力打造，眾神明庇佑龍年好運來，還可玩"新年運勢求籤”兌換神明加持過的宗教文創品；主燈等多組燈區手機掃描說明牌OR Code也可玩虚擬遊戲，完成挑戰可獲得美食區抵用券各10元。

鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸在青龍主燈旁，搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說。（圖／新北市政府）

百攤市集、精彩表演吃喝玩樂龍總有

現場還有近百攤市集、好想兔展售攤位及日式風情的「手信坊」貨櫃日式甜點，提供賞燈民眾更多燈會玩樂選擇。客家局的「龍入客家綠生活」、原民局的「Ina伊娜(媽媽)」，捷運局的「幸福前進 永續前行」三鶯線3D立體彩繪地景、交通局的「行人優先 停車再開」等裝置藝術，也陪大家歡慶元宵。

燈會期間假日還有國際級表演團體、人偶見面會及街頭藝人等帶來精彩演出，今（17）日有超人氣「好想兔」人偶見面會、Momo與點心家族帶動跳、身聲劇場狂打樂擊；週日還有SOLARISM饒舌表演、新北光點馬戲遊行等。

警察局三重分局提醒賞燈民眾，為維護場地秩序及民眾安全，活動期間內請勿騎自行車、勿燃放煙火，建議利用捷運站空橋或斜坡道路通行，勿搶快以避免推擠踩踏意外發生，也呼籲民眾多利用大眾交通工具，節省找車位時間並維持周邊交通順暢。