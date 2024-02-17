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印度移工要來了！台印視訊簽署MOU 開放行業、人數由台灣決定 絕無大量引進10萬人

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/17 09:28
圖為在西門町施工中的勞工。

圖為在西門町施工中的勞工。 (來源 中央社)

2024-02-17 10:36更新外交部回應

勞動部表示，台灣與印度已於昨（16）日簽署移工合作備忘錄（MOU），雙方後續將依程序完成換文，並儘速召開工作層級會議，持續討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。

勞動部說，我國受高齡及少子化影響，工作年齡人口及基層勞動力急劇縮減，導致許多產業缺工持續擴大，失能者照顧需求日增，為了能引進印度移工填補產業缺工人力，兩國間歷經多年協議，已於16日由我國駐印度代表處葛葆萱大使及印度台北協會葉達夫會長視訊簽署MOU。

勞動部表示，MOU明定印度移工開放行業及人數由台灣方決定，印度方將依台灣方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。

MOU簽署後，勞動部將依條約締結法送請立法院查照，並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，包含開放程序、行業數額、來源區域、語言能力、專長資格及招募方式等，均會透過跨部會共同審慎研議，並廣納社會各界意見，採循序漸進、務實辦理。

勞動部說，待各項籌備工作就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。

而勞動部也將參考其他國家引進印度移工模式，並邀請熟悉印度民情專家提供諮詢意見，同時參考外交部協助蒐集建議，審慎評估符合我方文化民情的移工來源地區，並優先以具備一定學經歷、英文能力佳的印度勞工為對象，初期採小規模試辦引進，並定期檢視開放成效；如實施成效良好，再漸進增額開放。

針對媒體報導我國將引進10萬印度勞工之傳言，外交部也發出聲明稿鄭重澄清。外交部強調，相關內容均屬無中生有、刻意誤導的偏激言論，報導中使用的歧視性語言，不僅嚴重傷害台灣的形象，實為有心人士藉此企圖影響台印（度）合作升溫，衝擊兩國人民的傳統友誼。外交部呼籲社會大眾共同抵制有心人士刻意散播的謠言及錯假訊息。
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外交部

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