北韓綁架日本人事件再受矚目　為何兩國對於是否已解決的立場不同？

北韓領導人金正恩胞妹金與正15日發表談話，稱綁架日本人的問題已解決，若日本不再追究，兩國將有望共創新未來，但日本內閣官房長官林芳正對綁架問題已解決的主張，表達「完全不可接受」，讓綁架問題又再次浮上檯面。

韓聯社報導，北韓綁架日本人一事，發生在1970至1980年代以日本西部海岸為中心的地區，數名日本國人突然因不明原因人間蒸發，當時日本當局無法查出這些人失蹤的原因，是後來透過北韓間諜的證詞，才得知此事與北韓有關。

日本政府自1991年開始，即不斷向北韓提出綁架問題，但北韓卻都矢口否認，一直到2002年9月，時任日本首相小泉純一郎訪問平壤，與金正日進行第一此的北（韓）日首腦會談時，金正日才終於親口承認綁架一事並致歉，承諾往後不會再發生類似事件。

同年10月，5名遭綁架的日本受害者，才終於在時隔24年後被釋放回日本，2004年進行第2次首腦會談時，又再釋放了5名被綁架者在北韓的家屬進入日本。

即便如此，北韓和日本對於綁架問題仍抱持著不同立場，北韓認為綁架問題已在第1、2次首腦會談後得到了解決，但日本不相信北韓的說詞，認為應還有受害者被留在北韓。

北韓主張，他們綁架的人數共為13人，除了已回國的5人外，其餘8人已在北韓死亡，其中包含備受關注的橫田惠，她在1977年13歲時遭到綁架，北韓稱其已在1993年因罹患精神疾病而輕生身亡，但根據北韓間諜的說詞，橫田惠高機率沒有自殺，可能還活著，一名回日本的受害者也表示，橫田惠在1994年還活著。

日本至今不斷向北韓要求真相，他們認為被綁架的人事實上有17人，且可能還活著。

日本表示，北韓主張的8名死者，當中有很多死因皆是不自然死亡，也沒有提供任何客觀的證據，另外根據北韓送回的2份遺骸，DNA鑑定結果也不一致，要求北韓徹底查明綁架的真相、將實施綁架的相關人士引渡日本，也讓剩下的受害者立刻回國。

根據日本調查，北韓綁架日本人的原因，應是為了讓他們訓練北韓特工，教導他們日文以及偽裝成日本人的技巧等。