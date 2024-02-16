日本最新櫻花季預估出爐　氣象株式會社：東京3/23、京都3/24開花

今年（2024年）日本各地櫻花期出爐，受暖冬影響，各地花期與去年持平或提早。

根據日本氣象株式會社15日公布的第4回預測，東京預料將在3月23日開花、3月30日滿開，京都3月24日開花、4月1日滿開，札幌4月30日開花、5月4日滿開。

與第3回預測相比，這回預測北日本的開花時間提早了1至2天，東日本、西日本許多地方則推遲了1至2天。

最早開花的地區預計為高知3月20日，關東甲信、東海、九州等地區則接著陸續開花。

日本氣象株式會社第4回櫻花開花預測圖（圖／日本氣象株式會社網站）

另外根據民間氣象情報供應公司Weathernews昨（15）日公布的「第3回櫻花開預測」，一樣也估計今年花期與往年相比將提前，但預估日期則有小小的不同。

Weathernews預估開花時間為東京3月18日、福岡3月19日、大阪3月22日、札幌4月18日。

根據中央社，櫻花開花與滿開時間，由前一年秋天之後的氣溫推移決定，花芽於前一年夏天形成，冬天自行拓落葉子進入休眠，春天來臨時才會打破休眠，此時的生長階段若氣溫愈高，生長速度也愈快。

櫻花滿開期間因為期較短，約維持不到10天，想特地到日本追櫻花的旅客，須隨時注意預測的變化才不會撲空。



日本Weathernews櫻花開花預測圖（圖／Weathernews網站）