金與正稱北韓可和日本共創新未來　日本：已留意，但針對爭議立場不變

北韓領導人金正恩胞妹金與正今（16）日表示，日本若能做出決斷，願意與北韓改善關係，兩國將可共創新的未來，也不排除日本首相岸田文雄訪問北韓的可能性。

金與正向日本示好

岸田文雄9日曾表示，他認為日本與北韓當前的關係有改變的「強烈必要」，而金與正對此回應，沒有理由不將岸田文雄的言論以正面看待，這番說法代表他真的有意勇敢擺脫過往束縛。

根據北韓官媒朝中社報導，金與正表示，若日本不再將北韓的正當防衛權視為錯誤的，並不將北韓綁架日本人問題視為兩國關係的阻礙，兩國沒有不能親近的理由，岸田文雄訪問平壤的日子也可能到來。

不過對於上述言論，金與正強調，那是她的「個人見解」，目前北韓領導層尚未有改善與日本關係的構想，對於兩國的接觸也沒有任何關心，今後還須持續關注岸田的想法。

韓聯社指出，北韓當局也曾表明立場，若日本不把北韓的核與飛彈開發，以及綁架日本人的問題視為爭議，兩國關係將得以改善，但金與正親自出面回應岸田的發言，實屬罕見。

有分析認為，北韓可能是想透過改善與日本的關係，來應對南韓與其「兄弟國家」古巴的建交。

北韓曾在1970、1980年代派特攻綁架日本人，培訓該國間諜日語能力，北韓曾承認被綁架人數為12名，且聲稱其中8名已死亡，4名根本未進入北韓，但日本不接受此說法，要求北韓立刻釋放受害者。

日本回應

而對於金與正的此番言論，日本內閣官房長官林芳正回應「已留意」，也強調「完全不能接受」金與正所提到「綁架問題已解決」的主張。

林芳正表示，根據「日朝平壤宣言」，對於全面解決綁架、核武、飛彈等問題的方針沒有改變。

林芳正也說明，為解決兩國間的爭議，一直以來嘗試透過多種管道推動與金正恩之間的首腦會談，並表示對於其他詳細內容，或對於金與正談話的評論，可能會對今後的交涉產生影響，因此不便多說。