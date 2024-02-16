星巴克首推「抹茶季」甜點義麵成亮點　2/22兩款新那堤、櫻花包裝浪漫登場

星巴克今（2024）年首次推出「抹茶季」，以完整抹茶系列主題，採用日本抹茶粉推出甜點、麵包以及生義大利麵等五款抹茶系列輕食，搭配兩款春季檔期飲品「蜜桃百香抹茶那堤」和「醇濃抹茶燕麥那堤」，邀請抹茶控在綠意與濃郁交織中，感受春日美好的寧静。星巴克也換上櫻花粉嫩包裝系列，傳遞浪漫氛圍。

星巴克本次主打鬆軟的抹茶戚風蛋糕抹一層抹茶生乳餡的「抹茶紅豆生乳捲」，中間捲入紅豆鮮奶油，帶有蜜紅豆顆粒的內餡與抹茶香濃尾韻的茶餡結合，抹茶的濃郁香氣在每一層糕體中散發出來，充滿紅豆餡香甜的口感，與抹茶的微苦形成完美的平衡，帶來層次豐富的味覺體驗，是一款值得細細品嚐的日系甜點。

「抹茶可麗露」則是加入宇治抹茶粉的可麗露注入香濃抹茶奶餡，外皮的焦糖風味與中心滑順且帶有清香的抹茶尾韻的內餡結合，是款茶香滿滿的小點心。「抹茶奶酥吐司」以可愛的熊熊外觀造型土司，抹上選用日本抹茶與紐西蘭奶油的厚厚抹茶奶酥，口感豐富甜美。

星巴克這次也搭配抹茶季推出新口味「乳酪培根抹茶生義大利麵」，主打Q彈的抹茶風味生義大利麵麵體，搭配奶油白醬與蛋黃醬結合的醬汁，加上厚切培根以及多種蔬菜，最後放上莫札瑞拉起司球，濃郁不膩口的風味，香氣十足。

精巧櫻花季設計星巴克杯型罐的「星巴克夾心糖果杯(檸檬風味)」，內含義大利檸檬夾心糖，享受具口感層次的清爽酸甜滋味。還有「春日綜合義式脆餅罐」實而酥脆Biscotti，微甜不膩焦糖及黑可可兩種風味綜合，推薦搭配咖啡疊加享受不同層次的美好滋味，櫻花季節限定設計收納罐，相當值得收藏。

星巴克此番也加碼推出「草莓大福組」，以傳統日系風味，略Q的麻糬皮中，包覆薄薄一層紅豆沙，襯托出中心一整顆新鮮草莓的鮮甜感。涮嘴爆米花「草莓卡士達風味爆米花」，輕盈糖衣酥脆爆米花，每口都能吃到酸甜草莓與香濃卡士達風味交織出的幸福感。

星巴克將於2月22日全門市上市「蜜桃百香抹茶那堤」與「蜜桃百香奶霜星冰樂」皆為春日讓人放鬆愉悅的甜蜜體驗！此外，抹茶愛好者絕不能錯過的經典飲品「醇濃抹茶燕麥那堤」。2月22日起點購大杯以上冰熱飲品即可獲得限定春季外帶杯款，讓外帶杯也可讓顧客感受到滿滿春季櫻花氛圍。