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臺灣土地銀行董座謝娟娟開工嘉勉2023年佳績　新年度再創佳績

By 台灣英文新聞
2024/02/16 17:21
土地銀行董事長謝娟娟(左四)、土地銀行總經理何英明(左三)帶領副總經理與單位主管出席土地銀行新春團拜活動。(圖/土銀)

土地銀行董事長謝娟娟(左四)、土地銀行總經理何英明(左三)帶領副總經理與單位主管出席土地銀行新春團拜活動。(圖/土銀)

龍年開工大吉，土地銀行於初六（2024年2月15日）舉辦新春團拜活動，土地銀行董事長謝娟娟、總經理何英明偕同各單位主管視訊連線至各營業單位，嘉勉土地銀行同仁攜手創造2023年度良好績效、稅前盈餘達新臺幣170.43億元規模之歷史新高。

展望2024年度，謝董事長呼籲全體同仁秉持「今天要比昨天更進步」理念，繼續創造銀行、個人的璀璨成果，在既有「授信均衡化」、「獲利多元化」、「人力優質化」、「業務數位化」及「落實永續經營」五大策略目標下，設定更細緻、深入的年度策略，運用甘特圖定期追蹤、反饋機制動態調整策略方向，搭配即時的獎勵制度，讓策略上行下效、保持敏捷。

在「授信均衡化」方面，土地銀行在既有土建融授信基礎之上不斷擴大企業授信能量，並調整授信結構、節省風險資產運用，提早因應未來BIS(資本適足率)新制接軌。

而土地銀行新年度的「獲利多元化」著重財務操作及手續費收入，除超前部署迎接高資產客群業務帶動手續費收入占比，財務操作占比亦須提升至適當水位。

為打造幸福企業環境，今年更以實際行動宣示「人力優質化」策略，訂定符合新世代員工所需的人事制度，讓優秀人才具備更多發展空間。

隨科技發展與資訊風險增長，如今資安已是土地銀行「業務數位化」最重要的核心，為提升客戶使用便利性與普惠金融宗旨，金融服務路徑的改善計畫隨客戶反饋推陳出新，讓土銀APP與數位服務更加人性化。

在「落實永續經營」方面，土地銀行也設定新年度ESG目標，不僅依循GRI及SASB雙標準編製ESG報告書，在投資、融資及商品審查流程也納入 ESG 因子、訂定一般性排除產業及高汙染/耗能產業投融資上限、評估營運據點導入溫室氣體盤查，藉此提升永續經營競爭力。

在新春團拜活動尾聲，謝董事長特別以成功者「立志長」、未成功者「常立志」為例，勉勵土地銀行同仁在新的一年設立長遠的目標並努力實踐，讓土地銀行在新的一年業績長紅、再創佳績。

更新時間 : 2024-02-16 18:19 GMT+08:00

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