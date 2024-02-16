【富國島丟包】 越南官方調查出爐、台灣觀光署擬罰年代旅遊停業3個月、保險局稱不理賠

國人春節參加美加國際旅行社（年代旅遊）越南富國島旅行團遭丟包，越南堅江省旅遊局表示，年代旅遊未依協議付款，但地接社宣布終止服務仍保留訂金並持續服務與收費，未依規定簽訂合約，需罰鍰。台灣觀光署則表示，最快今日就會進行裁處停業3個月，並要求年代旅遊今日下午的富國島團不得出團。金管會保險局則表示，由於此次案件不符合「旅遊不便險」與「旅行業履約保證保險」承保範圍，保戶無法拿到相關理賠。

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越南官方：年代旅遊未依協議付款、地接社未依規定簽訂合約需罰鍰

由於台灣組團社年代旅遊拖欠地接社越南WInnER國際旅行社（WInnER國際）款項，導致新年期間292名台灣旅客在富國島被丟包。越媒報導，越南堅江省旅遊局局長裴國泰（Bui Quoc Thai）15日晚間公布調查結論。

裴國泰指出，WInnER國際2023年9月12日和年代旅遊簽訂合約，並在今年1月18日收到訂金新台幣70萬元。WInnER國際向年代旅遊報價，雙方未能達成協議，WInnER國際在1月31日向年代旅遊發出停止提供服務的通知，未得到年代旅遊的確認或回應；儘管宣布終止合作，WInnER國際仍保留訂金。

裴國泰說明，當年代旅遊的團客2月9日抵達富國島國際機場時，沒有接駁車接待，也沒有導遊。年代旅遊聯繫WInnER國際，雙方達成為旅客租車和訂飯店的協議。但期間年代旅遊依然未按協議付款，因此WInnER國際向每位旅客要求支付720美元繼續行程。年代旅遊通知旅客付款並保留收據，回台時將退還款項。

堅江省旅遊局認為，WInnER國際單方面宣布終止合約，但仍保留訂金，仍為旅行團提供服務並收取服務費，此舉違反規定，「未依規定與旅行社、旅客或旅客代表簽訂旅遊合約」，旅遊局監察單位將對WInnER國際處以罰鍰。對此WInnER國際表示將向堅江省旅遊局提出申訴。

台灣交通部：重罰年代旅遊、最快今日裁罰停業３月

台灣交通部長王國材15日要求觀光署對年代旅遊重罰。首先是依發展觀光條例處分，罰則是新台幣1萬至5萬元；其次是依消費者保護法，最重可要求業者停業3個月，後續是否復業要再看狀況。

王國材表示，因為擔心年代旅遊財務有問題，若還有地接社不願意被欠款，仍可能有類似事件再發生，為避免年代旅遊繼續出團，最快今日就會以「消費者保護法」進行處理，最重要求業者停業3個月。

觀光署旅行業組長湯文綺指出，今日下午的旅行團，因為年代旅遊同樣未支付款項給越南當地的地接社，已要求不得出團，至於20日、24日並沒有特別通知，不過最快今日就會依照消保法對年代旅遊進行停業最重3個月的裁處，做出裁處之後就不得繼續出團。

保險局：「海外丟包」不符合承保範圍、無法理賠

金管會保險局說明，目前相關保單有兩種，包括：個人投保的「海外旅遊不便險」及旅行業投保的「履約保證保險」。本次事件是屬於「海外丟包」，旅程變更原因不符合理賠條件，且並非公司財務困難無法經營所致，因此兩種投保都無法取得理賠。

以「海外旅遊不便險」觀之，其中包含「旅程取消險」及「旅程更改險」。「旅程取消險」是指保戶旅客在旅程「開始之前」，因故取消旅程的相關費用，與本次旅客到達越南被丟包的情況不符合。

「旅程更改險」承保範圍包括旅客因為搭乘公共交通工具的受雇人罷工，或預定前往旅遊地點發生戰爭，或保戶的配偶或三親等以內親屬死亡，或護照旅行文件遺失，而必須更改旅程所增加的費用；而本次事件為旅行社與合作夥伴之財務糾紛引發，不在理賠範圍。

以「履約保證保險」觀之，該項保險的承保範圍主是旅行社因為「財務困難」，若未能繼續經營導致無力支付旅遊所需一部分或全部費用，導致整個旅遊活動無法完成。然而年代旅遊堅稱公司財務及營運無問題，不符合要件無法啟動理賠。