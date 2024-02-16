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晚安小雞柬埔寨造假關兩年罰３萬　共犯團隊有其他網紅？

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/16 12:36
網紅晚安小雞與阿鬧自導自演在柬埔寨遇險遇鬼，被該國起訴判刑兩年罰款３萬台幣。（圖／中央社）

網紅晚安小雞與阿鬧自導自演在柬埔寨遇險遇鬼，被該國起訴判刑兩年罰款３萬台幣。（圖／中央社）

網紅「晚安小雞」與阿鬧一手策畫柬埔寨直播造假，敗壞該國形象，儘管下跪道歉仍難逃法理制裁。當地西港初級法院裁定，兩人因觸犯煽動製造社會動亂罪，遭判兩年有期徒刑，且須罰 400 萬瑞爾（約新台幣 3 萬元）。

自導自演全被看破

「晚安小雞」（本名陳能釧）近日自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，聲稱遭暴打、電擊棒凌虐、被人持槍恐嚇，數千美元也遭搶劫，相當悽慘。然而不久卻被發現疑似造假。同行的阿鬧（本名魯祖顯）則是開直播力挺，稱沒有人會拿自己的命開玩笑。

然而經追查，柬埔寨政府調查發現，全案為晚安小雞與阿鬧自導自演。警方也在兩人住宿地點起出鬼娃、鬼面具等物證，兩人在飯店、賭場、「鬧鬼處」拍攝子虛烏有的事件，兩人供稱是為了流量而做出這些行徑。而阿鬧也被起底是「政二代」，其母李美素 2018 年曾獲民進黨提名參選台南市平地原住民議員，2022 年再以無黨籍身分參選台南市平地原住民議員。

傷害國家形象 柬國嚴懲不貸

柬中時報報導，西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）15日召開記者會說明，兩人今年1月開始策畫此案，於2月11日抵達該國，並於前往西港途中購買軍裝、假槍、假血，當晚在「爛尾樓」直播。

由於兩人無中生有、自導自演，損害柬埔寨的國際形象，讓外國觀光客觀感不佳影響觀光，犯嚴重錯誤，郭宗朗表示不能只是口頭訓斥，如果原諒兩人，還會有人繼續抹黑柬埔寨形象。兩人必須承擔法律責任，將被移送法辦，刑滿後驅逐出境。

晚安小雞老婆、廠商、網紅「倫家會怕」都知情？

晚安小雞自導自演鬧上國際版面，其妻子「愛婆」及廠商「傑哥」曾在 13 日開直播證實晚安小雞下落不明、失聯。然而隔日晚安小雞開直播聲稱自己被軟禁一晚後逃出，被柬埔寨警方戳破謊言，遭逮捕後起出各項物證。

愛婆與傑哥事發後便悶不吭聲，且在得知晚安小雞的「遇險遭遇」後也未向政府相關單位求助，令外界質疑兩人是否也是這起自導自演案的共犯。

此外，晚安小雞好友、靈異探險直播主搭檔「倫家會怕」被踢爆疑似在直播中說溜嘴，早知自導自演案，後來又鬧雙包稱阿鬧從台南趕去新竹，準備前往柬埔寨拯救晚安小雞，後來又澄清自己被欺騙，完全不知情，被蒙在鼓裡，還說自己會休息一段時間，陪小雞一起面對，讓外界霧裡看花。
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更新時間 : 2024-02-16 15:18 GMT+08:00

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