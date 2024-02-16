2024新北市平溪天燈節2/17登場 交管、接駁車資訊一覽

「2024新北市平溪天燈節」活動將於2月17日平溪國中及24日十分廣場「龍」重舉辦。「天燈國寶」胡民樹老師以「台灣、世界、龍、虎」及「雙龍」形象，首次同時製作六盞20呎天燈，盛大迎接龍年。

平溪場四盞主燈造型分別為「台灣、世界、龍、虎」，寓意為「台灣、世界都好」(台語音「龍厚」)，並將於本週六由重量級貴賓們一同施放至高空。四盞燈分別為：充滿台灣旅遊特色的臺灣造型天燈、地球造型的世界天燈、俏皮可愛的龍天燈與老虎天燈。四盞巨大特色天燈一齊展示，畫面極為壯觀。

十分場則同時將兩盞「龍」造型主燈及「龍珠」造型燈施放天際，形成震撼世人的「雙龍搶珠」獨特畫面，更是舉辦天燈節來首次出現「雙龍天燈」。「龍」造型也蘊含著祝福民眾「舞龍迎春，好事如潮」、「龍瑞雲天，福氣綿綿」等龍年吉祥祈願。

今年新北市平溪天燈節更推出諸多創新系列活動，如「天燈最強攝手龍來拚」、「新北幣優惠龍厚哩」及「百人國際心願龍升空」等，至於欲參與施放天燈活動的民眾可於活動當日上午10時30分在活動會場領取天燈施放券，並於指定時間集合完畢，施放券數量有限，發完為止。

由於活動日當天將實施交通管制，新北市政府觀光旅遊局也呼籲民眾參加「2024新北市平溪天燈節」活動，請多利用台鐵與交通接駁車前往會場。更多「2024新北市平溪天燈節」交通資訊與相關訊息請上活動官網、新北市觀光旅遊網及新北旅客FaceBook粉絲專頁查詢。

交通管制和接駁車路線如下（圖／新北旅客FaceBook粉絲專頁）：