初二就診人次創4年新高 醫：發燒逾3天快篩和就醫

農曆春節連假甫結束，各大醫療院所、診所早被患者擠得水洩不通，加上上班族和學生陸續回到工作崗位和學校，恐又要掀起一波疫情，除了趕緊施打疫苗、佩戴口罩，醫師提醒，若發燒超過3天快篩檢並就醫。

衛福部疾管署發言人羅一鈞接受媒體聯訪指出，往年春節期間急診就診人次最高峰落在初二，今年也不例外，初二就診6787人次，創新冠疫情爆發後的同期新高，但低於2019年、2020年疫情前。

疾管署於年前曾預估春節會爆出一小波高峰，但升溫也未如預期中的明顯，對此，羅一鈞推測，與流感疫苗接種率較疫情前高、不少人維持戴口罩習慣有關，不過，不少民眾會過完年才就醫，開學也可能有影響，因此需要持續觀察未來幾天疫情變化。

中央社引述新光醫院感染科主任黃建賢說法，從年前開始，因呼吸道症狀就醫的患者就增加了至少3成，且這一波如喉嚨痛、咳、喘等症狀都非常嚴重，甚至吃不下。

黃建賢說，當發燒超過3天，可先在家中進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，如結果為陰性，應儘速就醫，由醫師判斷是否需要進行流感篩檢。

黃建賢指出，近期因放假關係，交叉感染、家庭群聚很多，包括感冒、COVID-19、流感等都有，若用藥未見效，醫師也會評估是否演變成肺炎，偶爾還是會看到黴漿菌或細菌性肺炎患者，從年輕人到長輩都有人因此住院，其中有些是家庭群聚。

此外，若發燒最好在家休息。他解釋，因發燒時，不管是細菌或病毒感染，都比較容易互相傳染，且有些人有呼吸道症狀卻沒發燒，儘量戴好口罩，進食前先洗手，才不會互相傳染，若有較多空間，可把有呼吸道症狀跟沒有的人分開用餐。

黃建賢提醒，雖然疫苗接種通常要2週時間才會產生抗體，現在接種確實「有點來不及」，比方說流感疫苗去年10月開打，是為了防堵10月到隔年3月間的流感季，但若從未接種流感疫苗或近3個月沒有接種COVID-19疫苗者，仍呼籲打好打滿，避免交叉感染。