俄發展天基核武？ 分析：非核彈頭、是針對衛星的核能源電子設備

美方日前警告，俄國正在開發天基核武器可能危及國際，克里姆林宮表示這根本子虛烏有。分析人士則指出，俄國正在開發的天基武器更像是一種核動力裝置，用於致盲、干擾或燒毀衛星內部的電子設備，而非用於擊落衛星的核彈頭。

分析人士：非核彈頭、是針對衛星的核能源電子設備

路透社報導，本週三（14日）美國眾議院情報委員會共和黨主席特納（Mike Turner）在聲明中警告，俄國正在發展天基核武能力，美國正面臨嚴重的國家安全威脅。

知情人士向路透社表示，華盛頓掌握了相關情報，但俄國的新能力並未對美國構成緊急威脅。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也採用同樣說法，稱「這並非一種主動能力。」

分析人士週四表示，美國情報部門認為，俄國所發展的可能並非用於擊落衛星的核彈頭，而是一種需要核能源的大功率裝置，可以對衛星實施一系列攻擊，包括信號干擾、使圖像感測器「失明」，或是電磁脈衝（EMPs）這種能燒毀特定軌道區域內所有衛星的電子設備。

非政府組織軍備控制協會（Arms Control Association）執行主任金博爾（Daryl Kimball）表示，「俄國正在開發一種以核能為動力的系統，一旦進入軌道就具備電子戰能力。這比俄國正在開發一種攜帶核爆炸彈頭武力的理論來得更有可能。」

克里姆林宮週四則駁斥了美國關於俄國發展新太空核能力的警告，稱其為「惡意捏造」。

分析：俄若在太空放置核武將失去一切

2021年，俄國跟隨美國、中國、印度的腳步，在一顆老式俄製衛星上試驗了破壞性反衛星導彈，並將數千碎片留在地球軌道上。然而在太空爆炸核武則不可等量齊觀。

安全世界基金會分析師韋登（Brian Weeden）表示，若俄國在太空引爆核武，將有損其信譽，「俄國人花了40年在聯合國抨擊美國欲將太空武器化，在太空放置武器，並保證他們（俄國）永遠不會這樣做。」

韋登表示，若俄國真的在太空引爆核裝置，他們將失去一切，所有在烏克蘭問題上支持他們並繞過制裁的國家都將中招。

智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核專家阿克頓（James Acton）指出，俄國在軌道上部署核武將「公然違反《外太空條約》（Outer Space Treaty）」。

美國與俄國皆於 1967 年成為《外太空條約》締約國，該條約禁止締約國在環地球軌道上放置任何攜帶核武或任何其他類型大規模殺傷性武器的物體。

阿克頓分析，在俄國決定於2023年終止《新戰略武器裁減條約》（New START）後，若違反《外太空條約》將進一步削弱美俄恢復軍控的努力。











