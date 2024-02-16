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台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線

By 台灣英文新聞－編輯
2024/02/16 10:33
台北燈節主燈創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」（圖／台北市觀傳局）

台北燈節主燈創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」（圖／台北市觀傳局）

2024 台北燈節「龍躍光城」2 月 17 日在台北西區全面開展，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今年共設置 123 座燈組。台北市政府觀光傳播局推薦台北燈節必賞 5 大亮點、3 條賞燈攻略路線，邀請旅客搭捷運逛燈節。

5 大亮點：

  • 今年展期長達 31 天，提前於農曆春節前讓民眾及旅客感受年節氛圍，一直延續到元宵節後。
  • 主燈「城現光龍」由策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓，搭配每半小時的 3 分鐘主燈秀，配樂由音樂製作人 K6 劉家凱結合在地文化元素創作。
  • 首創巡遊燈組「九小龍」，以「龍生九子」典故為概念，由人力三輪車變身，外型可愛、擁有五顏六色的光彩，在展區四處穿梭、點亮商圈各角落。
  • 今年光雕展演「北門映像」首次加入互動式體驗，民眾透過手機掃描 QR Code，便能將新年期許和祝福投影在北門上。
  • 邀請日本知名當代藝術家小松美羽共同打造燈飾「世人皆可成龍」，以其同名畫作為靈感創作，為首次以戶外大型沉浸式燈組型態展出。

3 條賞燈路線：

路線一：搭乘捷運至北門站由 1 號出口出站，就能從北門展區一路由北到南遊逛。途經北門展區亮點燈組「圓方之間」；由 16 個本市友好城市展出特色文化燈組的「友好燈區」；孝字號天橋上由福星國小、西門國小師生共創的燈籠隧道「龍騰四海」；中華路「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」，直到西門紅樓廣場欣賞「城現光龍」主燈秀。

路線二：由捷運台北車站出發，途經交八廣場欣賞企業響應燈組「MILU 戰船」、「點亮永續地球」；北門廣場小松美羽作品「世人皆可成龍」；再一路漫步橫跨天橋燈籠隧道「龍騰四海」；再到中華路上欣賞「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」等燈組，最後以欣賞主燈秀。

路線三：從捷運西門站出發，由 1 號出口出站先欣賞「城現光龍」主燈秀；再前往西門展區「蘋安／平安」、「不夜城」；接著往北沿路至中山堂廣場參觀競賽燈區、「龍臨四海 五福臨門」等；途經中華路「樂悠悠」、「耀西門」、天橋燈籠隧道「龍騰四海」、友好燈區；再到北門廣場欣賞光雕展演「北門映像」，共有7種不同主題，從光影開始、自然人文、趣味台北、運動、藝術流行、未來台北與龍躍光城，還可體驗新年願望 QR Code 互動投影。

燈節相關資訊及周邊商圈活動請至 2024 台北燈節官網。

台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線
台北燈節主燈創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」（圖／台北市觀傳局）

台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線
台北燈節主燈創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」（圖／台北市觀傳局）

台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線
光雕展演「北門映像」首次加入互動式體驗，民眾透過手機掃描QR Code，便能將新年期許和祝福投影在北門上。（圖／台北市觀傳局）

台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線

台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線

台北燈節2/17全面開展 搭捷運看西區5大亮點、3條賞燈路線
三條賞燈路線（圖／台北觀傳局）
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