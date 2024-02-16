2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看

2024中台灣元宵燈會今（16）日於水湳中央公園正式登場，此次燈會共有八大主題燈區可探索，不僅首次推出氣勢磅礡的76米水上巨龍主燈、可愛爆表的馬卡龍燈，還有中台灣元宵燈會獨創充滿KUSO趣味的「誰在呼攏燈區」，以及神祕奇幻的「夢境森林燈區」，創新獨特的燈組讓人驚喜連連，也為元宵節帶來熱鬧的節慶氛圍。

台中市副市長賴淑惠表示，中台灣元宵燈會是全台最大的單一場域燈會，2023年首度移師到中央公園舉辦，佳評不斷，結合公園地景地貌讓燈組有更多元的呈現形式。

此次燈會共5個局處佈展，區區皆是亮點，一進到展區就可看到教育局「小小Backpacker賞燈趣」燈區，絢麗壯觀的拱門入口及8米高的築夢王國城堡，帶您進入奇幻閱世界；同樣備受期待的建設局「龍之異次元」燈區，以「金、木、水、火」四象元素，打造沉浸式奇幻空間。

長達76米的水上巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在中央公園水域中，隨巨龍甦醒，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，打造磅礡震撼水上劇場展演。

此外，中央公園敦化路二段則變身成可愛爆表的粉紅馬卡龍世界，搭配大型糖果屋、棒棒糖、夾心餅乾動物燈組及動態投影。

「台中龍賀」主燈搭配狂夢藝術發光立方體演出。（圖／台中市政府）

民政局「Party 龍」燈區酷炫「龍好跳大舞池」，讓民眾盡情拍照打卡。（圖／台中市政府）

另農業局「翠谷之心」燈區則善用中央公園下凹滯洪池場域，以低碳、環保材質打造燈區的璀璨，設置獨特的竹編燈組點綴其中，繽紛光影渲染狹長幽谷；熱鬧的民政局「Party龍」燈區，邀集29區公所開趴，歡迎市民朋友來和自己家鄉的燈組一起「Party All Night Long」。

賴副市長指出，為便利民眾逛展賞燈，中台灣元宵燈會特別結合中央公園導覽APP提出燈會導覽服務，民眾只要下載中央公園導覽APP，可掌握燈會最新資訊及自動導航到想到的燈區、接駁站、提燈發放處、公廁等，利用手機即可於展區暢遊自如。

觀旅局表示，除精彩的燈區展演外，每日更安排有主題市集、街頭藝人表演，為遊客創造多元的燈會體驗。同時建議大家善用捷運、公車、自行車等大眾運具深度體驗台中山海屯都的精采魅力，而開幕日及假日（2月16日、2月17日、2月18日、2月24日、2月25日）開闢捷運市府站、松竹站兩線免費接駁專車。

觀旅局也特別整理燈會順遊懶人包，除鄰近中央公園遠近馳名的「逢甲觀光夜市」，還可搭乘捷運將台中吃喝玩樂一網打盡。捷運周邊受歡迎的景點，如近捷運文心森林公園站的文青集散地「審計新村」、捷運南屯站老店錯落的「南屯老街」皆相當適合來台中挖寶的朋友；鄰近捷運的大型公園，如捷運文心森林公園站到「文心森林公園」、捷運豐樂公園站「豐樂雕塑公園」、捷運松竹站「舊社公園」，則是孩子們放電的好去處。

此外，捷運美食部分有近捷運舊社站的「總站夜市」、捷運文心中清則有知名小吃遍布的北平路沿街美食，捷運文心崇德站出站的崇徳路上，也有多家台中知名火鍋、牛排步行即可到達；搭乘至捷運水安宮站，民眾步行可達公益路，日式燒肉、網紅必備的早午餐、各式異國料理不勝枚舉。

燈會最新的活動資訊請上台中觀光旅遊網及大玩台中臉書粉絲專頁查詢。

教育局燈區-彩繪光影。（圖／台中市政府）