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美國卡援款中國利誘搶邦交 台灣外交部：續合作促進印太繁榮

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/16 09:37
圖為帛琉總統惠恕仁訪台時與蔡英文總統同行檔案照（圖／中央社）

圖為帛琉總統惠恕仁訪台時與蔡英文總統同行檔案照（圖／中央社）

台灣邦交國帛琉驚傳被中國開價要求轉向，該國總統致函美方呼籲通過自由加盟協約，對於民主陣營以及自由開放的印太皆至關重要。台灣外交部 15 日回應，將持續與帛琉攜手合作，共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.） 2 月 9 日致函美國聯邦參議員的信件曝光，其中提及中國開出訂滿帛琉飯店房間、每年以 2000 萬美元營運帛琉當地占地兩英畝的「客服中心」等利誘條件，換取該國與台灣斷交。

惠恕仁也提及與美方之間將於 2024 年到期的自由加盟協約（COFA），強調美國國會尚未通過 70 億美元的援款，會讓部分親中帛琉人士伺機而動，付出包括犧牲台灣的代價。

台灣外交部 15 日傍晚回應，美國與台灣在太平洋二個友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國於去年陸續順利完成 COFA 續約，目前援助款預算待美國國會通過。外交部對美方與 COFA 國家間協議及相關撥款程序表示尊重。

外交部指出，惠恕仁於報導中坦言美國國會尚未通過 COFA 援款，可能衝擊經濟高度仰賴旅遊觀光的帛琉財政，而且會給中國可趁之機，具體呈現小島國家面臨中國經濟脅迫的困境，台灣感同身受並持續提供帛琉具體援助。

外交部指出，台灣向來支持帛琉發展觀光，建立「經濟韌性」及「永續發展」的國家發展政策，並於後疫情時代積極協助帛琉振興旅遊產業，維持台帛直飛航班穩定，強化帛琉旅遊經濟韌性，同時也與理念相近國家合作支持帛琉國家建設與發展。

外交部表示，惠恕仁自 2021 年上任來，多次在國際場域力挺台灣，去年聯合國大會（UNGA）及 COP28 皆親自於會中發言支持台灣參與國際組織，是重要的堅實盟友；今年惠恕仁總統亦在台灣完成大選後，與賴清德總統當選人視訊通話，恭賀台灣完成展現民主價值的選舉，並表示台帛兩國外交關係穩健且持續成長。

外交部強調，未來外交部將持續與帛琉攜手合作，共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。
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