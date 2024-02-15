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【影】「晚安小雞」與阿鬧下跪致歉：柬埔寨治安很好、很美麗　當局堅持移送法辦

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 23:02
柬埔寨國旗（圖／unsplash_ <a href="https://unsplash.com/@nardly">Daniel Bernard</a> ）

柬埔寨國旗（圖／unsplash_ Daniel Bernard ）

網紅「晚安小雞」造假闖入柬埔寨詐騙園區的直播，聲稱遭凌虐、搶劫，因此與同行人阿鬧遭柬國警方逮捕，兩人今日於記者會下跪道歉，懇求柬埔寨給他們一次改過的機會，柬國則堅持法辦。

網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）日前造假直播影片，聲稱自己在凱博園區遭電擊、頸部和手都被綑綁，身上數千元美金也被搶走，影片遭質疑造假，友人阿鬧還跳出來力挺晚安小雞。

該造假影片因涉嫌故意損害柬埔寨形象，晚安小雞與阿鬧隨後遭柬國警方上銬逮捕。

中央社報導，根據柬國媒體影片，兩人在記者會中向西港省長郭宗朝（Kuoch Chamroeun）下跪，一旁員警急忙將兩人扶起。

晚安小雞表示，柬埔寨與西港治安非常好、非常美麗，沒有外界謠傳的可怕，也沒有網路與新聞所說的詐騙、綁架、販毒行為，「影片全部都是我編造，非常抱歉」。

他指出，柬埔寨與西港治其實是個美麗、適合觀光旅遊的地方，原本計畫最後幾天能拍攝柬埔寨的風景及人事物和大家分享，他懇求柬埔寨政府給予他們一次機會，讓他們以流量讓大家知道柬埔寨是個「治安非常好的國家」。

但柬國卻對此不買單，郭宗朗說，「晚安小雞」和阿鬧犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，如果原諒他們，還會有人繼續抹黑柬埔寨形象。根據柬埔寨法律規定，兩人必須承擔法律責任，將被移送法辦，刑滿後才能驅逐出境。
網紅
晚安小雞
柬埔寨

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