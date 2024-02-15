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貼文配樂暗示泰勒絲將到高雄？陳其邁：有夢最美、純屬巧合

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 19:52
黃色小鴨14日動態遊港，創下全球首例，黃色小鴨在西洋情人節漫遊愛河灣重大公共建設與地景地標，更讓雙鴨相會合體放閃大玩親親，高雄市長陳其邁（...

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高雄市長陳其邁昨（14）日IG短影片搭配泰勒絲歌曲，引發粉絲熱議是否暗示泰勒絲將到高雄開唱，陳其邁今（15）日對此回應，他自己也是歌迷，但這個「純屬巧合」。

因應昨日情人節，陳其邁上傳了一支短影片，黃色小鴨接吻照搭配著泰勒絲的歌曲Love Story，讓大批歌迷不禁抱著期待猜測，泰勒絲是否要到高雄開演唱會了。

對此，陳其邁今日表示，這個需要好好準備，他本身也是粉絲，到採訪不久前還在聽泰勒絲的State of Grace，泰勒絲每一條歌都很好聽，有不同的風格。

陳其邁說，他也希望泰勒斯能夠來，也一定會買票入場，「意思是說想歸想啦，我們期待也許願，有夢最美」，強調貼文配樂「純屬巧合」。

陳其邁也不忘宣傳黃色小鴨，提醒大家展期僅到25日，希望民眾把握時間賞鴨，因為不知道小鴨下次什麼時候會再回來，昨天情人節，許多熱戀中的情人與阿公、阿嬤都去重溫舊夢、看小鴨游港，是一個屬於高雄愛情的故事。

近年高雄邀請到了許多國內當紅歌手舉辦演唱會，如Blackpink、Ed Sheeran紅髮艾德、西城男孩、Coldplay酷玩樂團等人，讓高雄賺進了不少觀光財，其中紅髮艾德的演唱會代理商和泰勒絲的日本演唱會代理商相同，讓粉絲不禁有所期待，但目前看來，泰勒絲是暫無來高雄的計畫了。
高雄
陳其邁
黃色小鴨
泰勒絲
演唱會

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