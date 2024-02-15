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風靡國外多年 年後減重排毒聖品 「綠拿鐵」黃金比例報給你知

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 17:42
綠拿鐵示意圖。（圖／pixabay）

綠拿鐵示意圖。（圖／pixabay）

春節期間大吃大喝，年後小腹凸出、褲子也塞不進去了？為了民眾年後能輕鬆瘦身並兼顧健康，農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，補元氣聖品蔬果綠拿鐵的黃金比例，希望大家活力滿滿迎接開工日。

綠拿鐵已經在國外風靡多年，為大量蔬果製成的果汁，含有酵素、維生素、礦物質、植化素、膳食纖維等營養素，被譽為瘦身、排毒的絕佳飲品。

農糧署表示，綠拿鐵是以綠色蔬菜為主角，常用十字花科蔬菜，如高麗菜、青花菜、青江菜、或是菠菜等燙熟後使用，加入提供天然甜味的水果，如香蕉、芭樂、鳳梨等水果，再加入蛋白質營養更均衡，可使用奶類產品或植物性蛋白質，如豆漿，或搭配堅果增多元化的口感。

而美味比例則為蔬菜占比為3，水果為7，成分比例為：豆漿120g、菠菜50g、香蕉30g、鳳梨50g、芭樂50g和適量的綜合堅果。

再將上述蔬菜丟進調理機前記得要先洗淨，以免將蟲卵、農藥等喝下肚，並用滾水燙30秒後放涼備用，水果也要洗淨後削皮，並切小塊，之後將蔬果依序放置於調理機中攪打均勻即可。

雖然說綠拿鐵對身體有益，但並不是適合所有體質，提醒正在服用服用凝血藥物者、腸胃道手術前後1個月、糖尿病患者、腎臟病患者、心臟衰竭需限水等患者，建議先諮詢醫師或營養師之後再飲用。

此外，自製綠拿鐵時也別加入過多堅果，因為其熱量較高，添加過多反而容易熱量超標。由於蔬菜、水果中缺乏蛋白質，建議額外添加優質蛋白質，如豆漿、優格等，才能將綠拿鐵作為代餐飲用。
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更新時間 : 2024-02-15 22:42 GMT+08:00

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