北韓兄弟國家遭奪走　南韓宣布與古巴外交　過程保密到家以防被阻撓

南韓時間14日深夜無預警宣布，14日起正式與北韓的「兄弟國家」古巴恢復外交，為預防北韓的反對與阻撓，兩國在協商過程保密到家。

韓聯社報導，南韓及古巴的建交協議在春節連假期間，獲得了很大的突破，對於見促成建交的背景，外交消息人士表示，古巴內部似乎一直有在討論與南韓合作的必要性等，可能是內部對南韓的認知發生了變化。

在春節假期前夕，古巴就開始積極表示件的意向，兩國當局並且在連假期間，透國美國紐約駐聯合國代表部窗口進行最後溝通。

為徹底保密，只有包含兩國大使在內的極少數人知道這項協議，一直到雙方達成最終協議後，南韓國務總理才在13日於國務會議上，非公開地表決了南韓古巴建交案。據悉，國務委員們也是在當天出席國務會議後，才得知此建交協議。

報導指出，兩國在紐約當地時間14日上午8點（台灣時間14日晚上9點）交換建交文書後，就在短短5分鐘後對外宣布，而這也是為防止北韓可能在對外公布前，有任何妨礙的動作。

據悉，在去年9月的聯合國大會上，兩國外長進行了非公開談話，古巴對南韓所提出的建交題意展現出相當大的興趣，在協商過程，基於安保問題，兩國總統也並未直接通信，而是持續由負責人代為傳話。

南韓當局認為，古巴之所以打開關閉數十年的大門，是因為與南韓在經濟方面有多種合作的可能，古巴國民對於韓流、韓劇等的興趣也起到了作用。

古巴到韓戰爆發時，一直都是與南韓站在同一陣線，直至1959年古巴革命領袖卡斯楚（Fidel Castro）推翻親美政權後，才與南韓斷絕外交關係，並在隔年與北韓建交，成了北韓的好兄弟之一，2016年卡斯楚去世時，北韓也為此全國哀悼3天。

古巴原為南韓在中南美唯一未建交的國家，南韓外交部表示，與古巴建交是加強對中南美洲外交的重要轉折點，而對於古巴先前被稱為北韓「兄弟國家」，南韓總統府高層人士表示，正因如此，此次的建交，將會對北韓產生相當大的政治和心理打擊。