臺灣證券交易所：2024年2月15日「證券暨期貨業甲辰年新春團拜」

「證券暨期貨業甲辰年新春團拜」於2024(今)年2月15日在101大樓證交所舉行。主管機關、證券期貨周邊單位、公會首長等貴賓與會，齊賀資本市場龍年繼續繁龍發展，再創龍景。

金管會黃天牧主委指出，過去一年資本市場表現相當有韌性，無論在籌資金額、交易、市值與股價表現等方面均符合期待，證券周邊單位的資安及持續營運、創新及制度的調整與改革、多項永續基礎工程的建置與精進、零股交易活絡、推動永續發展行動發展方案、循序導入國際永續揭露準則、成立臺灣碳權交易所等，均是大家共同努力的成果。展望今年，國際政經環境多變且不可意料，需步步為營，以面對各樣的挑戰。金管會將以五大方向持續推動市場監理與資本市場發展：

強化韌性：除了持續強化資安、資訊、個資的基礎建設外，上市櫃各產業類股均衡穩定的發展亦為施政重點。

精進創新：因應未來經濟發展以創新為主軸，金管會將積極配合提供創新事業發行與交易制度的彈性，以回應市場需求。

推動永續：持續敦促整體金融業努力進行永續，強化永續資訊揭露、推動碳盤查與查證。

落實普惠：零股交易撮合時間將進一步縮短並精進相關措施，以提升投資人的信心，發展臺灣資本市場成為民眾投資理財最值得信賴的管道。

邁向國際：推展臺灣資本市場的成果，也借鏡主要國家，增進與國際資本市場的鏈結。

黃主委語末以「愛麗絲鏡中奇遇」一書中的紅皇后論點與大家共勉，面對國際資本市場的激烈競爭，資金逐利而居，惟有比別人更努力2至3倍，才能離開原點，超越別人，期許周邊單位不斷精進，邁向卓越。

證交所林修銘董事長首先就過去一年資本市場的豐碩成果，向主管機關的指導及各公會的努力致上謝意。林董事長並引述黃主委在金管會新春記者會中所提醒的風險，加上今年適逢多國大選，政策面臨不確定性，同時，地緣政治影響，對全球經濟及投資挑戰加劇。在這樣的情勢下，資本市場作為經濟發展的先行指標，更應發揮關鍵功能，提供產業及經濟發展的重要動能。證交所聚焦龍年發展重點，將以壯大市場規模、創新商品服務、淨零永續共榮為目標，協助資本市場累積長遠發展的堅強實力，並藉由強化資安韌性，提升資本市場實力，強化臺灣關鍵地位。

首先，在提升公司價值，壯大市場規模部分，證交所將透過優化企業體質、協助產業升級、增進市場曝光吸引內外資金之作法，多管齊下、內外並進。鼓勵公司檢視自身股價淨值比(P/B)，引導其強化公司治理與永續資訊揭露，完善投資人關係與議合，提升企業價值。並以現有AI、半導體等關鍵產業為基礎，聚焦數位、綠能、生技三大新經濟產業發展，攜手公部門與產業單位，引領資金到未來的新創產業，藉由增進曝光以及資金的引導，平衡資本市場的發展。此外，將鼓勵市值大於100億元公司增加法說會頻率，並結合產業供應鏈辦理座談會，發揮以大帶小之綜效，增加產業中小企業能見度。

其次，在創新商品服務，推動數位轉型方面，證交所將積極推出多元新商品與新服務，包括主動型與多重資產型ETF、基金架構REITs等，擴大資本市場的商品，滿足市場需求。並從B2B及B2C兩個層面著手推動數位轉型。B2B的部分將檢視資本市場發行、交易、監視等面向，從各個利害關係人的所有作業流程，找出關鍵節點，運用數位金融科技進行優化，為市場創造價值；B2C的部分則將重視客戶需求，提供更多數據加值服務之完整解決方案。

第三，在強化資安防護，為因應科技發展帶來各項新型態的威脅，證交所將導入智能資安防護設備，並持續精進關鍵基礎設施之實體韌性，確保市場運作不中斷。為掌握新興科技的機會與發展，證交所亦將逐步導入大數據分析及AI等監理科技，增進上市公司、證券商管理及市場監理效能，精準有效執行各項業務。

第四，在引領淨零減碳，累積永續動能面向，證交所將持續優化ESG InfoHub，提供更加完整的ESG資訊，完成建置永續報告書數位平台等永續基礎工程。結合集團碳交所、指數公司整體綜效，建立完善的碳權交易平台機制，並規劃建立ESG資料庫、開發ESG商品，以引導機構法人實踐責任投資。同時協助企業加強與利害關係人之議合，致力實現資本市場邁向淨零，永續共榮之長期目標。

最後，林董事長表示應以創新思維，面對市場的風險與挑戰，並在主管機關的帶領下，持續與周邊單位和公會合作，攜手邁進，讓資本市場再創高峰。