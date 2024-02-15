中華電信再獲2024 S&P Global永續年鑑肯定　蟬聯全球TOP 5% 永續頂尖企業殊榮

國際永續評比機構S&P Global 於2月8日公布2024年永續年鑑，中華電信續獲標普全球ESG 分數前5%企業的殊榮，在全球超過10,000家參與評選的企業 中脫穎而出，在環境、社會及公司治理各面向之永續作為獲得肯定。 標普永續年鑑為全球最具指標性的ESG評鑑之一， 揭露國際道瓊永續指數（The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）對企業前一年度ESG表現的觀察與結果；2024年全 球有超過9,400家企業、涵蓋62大產業受評， 最終僅759家企業獲選進入全球Top 5%永續頂尖企業，中華電信再度名列全球TOP 5% 永續頂尖企業，彰顯其ESG治理成效卓越， 永續作為不僅是國際電信產業領頭羊，更足為全球企業學習典範。

ESG治理成績卓越，屢獲全球第一、電信業第一、台灣第一肯定

中華電信ESG治理表現傑出，近期屢獲國際評比的高度肯定。 中華電信郭水義董事長表示，公司在善用「客戶夥伴、科技平台、 基礎網路、組織人才」四個豐富資產的使命下，全體員工秉持「 誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀齊心努力， 過去一年創造了多項全球第一、電信業第一、台灣第一的優異成績， 包括DJSI連續入選道瓊永續世界指數、 名列全球電信業受評公司第一名、更是全球唯一獲得標準普爾（S& P）長期信用最高評等(AA)的電信公司、MSCI ESG評等達AA及中華信評給予長/短期評等“twAAA / twA-1+”，均為台灣電信業最優；在在證明中華電信致力ES G治理成效斐然，實現成為以永續發展為基礎的國際標竿企業願景。

積極投入淨零永續，率先倡議及承諾2030年達成NPI及NND

郭水義董事長指出，近年來氣候變遷所帶來之衝擊，成為全球政府、 企業最關注的議題；身為電信標竿企業， 中華電信積極力行減碳目標，對內率先國內同業實施內部碳費， 透過高於業界的電費訂價，激勵內部單位全力衝刺節能減碳， 積極推動低碳營運；對外， 中華電信的再生能源採購規模為台灣電信業最大。透過「科技減碳」 及「再生能源」兩大策略，中華電信積極朝控制升溫在1.5° C以下的目標邁進，除已宣告2030年碳排減半、 2040年達成RE100、2050淨零排放等目標外， 並於112年12月參與台灣碳權交易所的首批碳權採購， 為達成碳中和持續努力不懈。另中華電信關心自然永續，已率先倡議 承諾2030年達成生物多樣性淨正向影響(NPI)與無淨毀林( NND)，為聯合國2030年扭轉生物多樣性流失之里程碑與20 50年人與自然和諧共存願景貢獻心力。

從上到下、由內而外，領頭帶動產業鏈實踐ESG

中華電信除將高階主管變動薪酬連結ESG績效外，去（2023） 年進一步將永續發展暨策略委員會及風險管理委員會提升至董事會功 能性委員會層級，擴大董事參與重要ESG及風險管理議題， 董事長更身兼永續長，展現了中華電信對ESG的重視和承諾， 從上到下，將ESG內化為企業的DNA。同時， 秉持著攜手供應商關懷環境的先行作為，以領頭羊之姿持續帶動整個 資通訊產業鏈共同推動淨零轉型。

在關懷員工方面，中華電信致力打造多元、平等、 共融的幸福職場環境，實施全台首創育幼工時、 設立職場互助教保服務中心等多項措施，2023年榮獲幸福企業金 獎，及首屆「親子天下友善家庭職場獎」肯定。

展望未來，中華電信將持續秉持企業永續理念，與環境、 社會及利益關係人互利共榮，致力數位轉型與淨零轉型，深化ESG 永續作為，透過訂定各項ESG績效目標及積極落實行動方案， 發揮企業永續發展影響力，力求實現「綠化低碳、數位賦能、 誠信透明」的永續願景，為地球、國家、社會的永續發展貢獻心力！