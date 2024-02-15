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【美中太平洋角力】中國允包下所有飯店房間 帛琉總統致函美國議員求救

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 16:10
2021年3月30日，總統蔡英文在臺北賓館宴請帛琉總統惠恕仁伉儷。（圖／總統府）

2021年3月30日，總統蔡英文在臺北賓館宴請帛琉總統惠恕仁伉儷。（圖／總統府）

台灣友邦帛琉挺台立場向來堅定，但總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）本月稍早一封致函美國參議員的「求救信」曝光，暴露了島國要抵擋中國銀彈攻勢的難處。根據信函，中國疑向帛琉開支票，要訂下島上所有飯店房間，還要為該國建造客服中心。

根據美國之音，參議院雖於 13 日通過了涵蓋烏克蘭、以色列與台灣的 950 億美元援助包裹法案，待眾議院通過就能送至白宮簽署成法，卻未能「順道」推進支援太平洋島國的一筆 70 億美元資助。

《自由聯合協定》

美國與帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦三個太平洋島國之間立有《自由聯合協定》（Compacts of Free Association，COFA），是一系列援助協議。2023 年底完成協議更新，但新增的 20 年期、70 億美元援助計畫，卻始終進不了美國國會表決。

焦急不已的惠恕仁，2 月 9 日致函某位參議員，望能在此事上推一把，並於信中點出了島國的戰略重要性，從中不難看出帛琉的迫切，以及中國的圖謀。

對美國的重要性

在戰略重要性方面，惠恕仁表示，COFA 島國為美國在夏威夷與亞洲之間提供了海空戰略控制，涵蓋之水域不乏中國心心念念的航道，實際上讓美國得以將軍事勢力推向亞洲。根據美國軍事專家，若沒了這些島嶼，美國恐得花上 1,000 億美元，才能創造此一優勢。

惠恕仁補充，帛琉還開放美軍使用其土地作為防禦目的，如部署飛彈、早期預警雷達系統等，戰略地位不言可喻。

與台灣邦交，帛琉苦撐

惠恕仁警告，COFA 資金遲遲不到位，正合中共之意。帛琉已有不少與中國有往來的政治人物，有意為了經濟誘惑拋棄台灣、投奔北京懷抱。中國甚至發下豪語，要訂下帛琉所有飯店房間，每年再出資 2,000 萬美元助帛琉興建一座占地 2 英畝的遠端客服中心。

觀光是帛琉的經濟支柱，2017 年先遭中國停飛帛琉航班，接著又遭 COVID-19 疫情重傷 3 年。現實面前，惠恕仁的擔憂其來有自。

華府智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies，FDD）研究員帕斯卡指出，中國已逐步開放赴帛琉旅遊，澳門飛帛琉包機去年重啟，加上中國投資的閒置房地產也正加緊整修。隨著帛琉將於今年 11 月將舉行總統與國會大選，這些動作，不難嗅出中共欲影響大選，趁勢挖台灣外交牆腳的意味。

【美中太平洋角力】中國允包下所有飯店房間 帛琉總統致函美國議員求救
2024年2月9日，帛琉總統惠恕仁致函美國參議員求援（圖／X平台CleoPaskal）
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更新時間 : 2024-02-15 16:38 GMT+08:00

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