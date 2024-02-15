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黑死病現蹤？美國俄勒岡州男子染疫 疑遭寵物貓傳染

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 15:42
僅為示意圖，非染疫的寵物貓。（圖／pixabay）

僅為示意圖，非染疫的寵物貓。（圖／pixabay）

俄勒岡州中部的衛生官員於上週三（2/7）證實，一名男子感染罕見的腺鼠疫（bubonic plague），而感染源疑為家中的貓咪，衛生單位目前已連繫當地居民和密切接觸者，並進行預防性投藥。

俄勒岡州衛生部門表示，腺鼠疫在該州實屬罕見，這起案例也是自2015年以來首例確診病例，所幸個案及早發現和接受治療，恢復狀況良好，加上疫調期間沒有出現其他病例，推估社區傳播風險低。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，美國的黑死病源自於1900年一餿貨船上的老鼠，其身上的跳蚤帶有鼠疫桿菌，自此黑死病從未在美國絕跡。根據美CDC數據顯示，在美國平均每年有7起人類病例，其中8成以上的病例是腺鼠疫。

這種疾病在農村和西部地區最常見，尤其是亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、內華達州、新墨西哥州和俄勒岡州等部分地區，細菌可以在土撥鼠、地松鼠、花栗鼠、林鼠屬等其他動物中傳播。

腺鼠疫又名黑死病，是人類歷史上死亡數最多、最嚴重的瘟疫之一，於1347至1353年間肆虐歐洲、亞洲、北非等地，是第二次鼠疫大流行的開端。當時奪走歐洲大陸30%至50%總人口的性命，全球共7500萬至2億人喪命。

腺鼠疫為存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類。潛伏期通常為1至7天，若未經治療致死率為50至60%。目前醫學上的治療方法以抗生素為主。

患者感染後會出現發燒、寒顫、頭痛、虛脫及白血球增多等現象，若遭跳蚤咬傷，該部位附近的淋巴腺會有發炎反應，這就是腺鼠疫，經常發生於鼠蹊部，少發生於腋下或頸部，受感染的淋巴腺發炎、紅腫、壓痛且可能流膿，通常會有發燒現象。

所有的鼠疫，包括淋巴腺病不明顯的病例，皆可引起「敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位。如果是因吸入帶有致病原之飛沫而感染者為「原發性肺鼠疫」。倘若是經由腺鼠疫或敗血性鼠疫經血行蔓延造成的肺部感染，則歸類為「次發性肺鼠疫」；若是暴露於較大的感染性飛沫，或是吃到受感染的組織，會造成咽炎和頸部淋巴腺炎，稱之為「咽鼠疫」。
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