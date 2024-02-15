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台灣海巡驅逐中國越界船隻釀2死 國台辦譴責 陸委會駁依法行事

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 14:10
2024年2月14日，台灣海巡艇追逐中國越界船隻，船隻翻覆導致2人死亡。（圖／海巡署）

2024年2月14日，台灣海巡艇追逐中國越界船隻，船隻翻覆導致2人死亡。（圖／海巡署）

昨（14）日一艘中國籍快艇闖入我國金門海域，海巡署執法過程中，船上民眾不慎落海釀 2 死，中國國台辦予以譴責，陸委會則強調，支持主管機關嚴正執法。

海巡署表示，14 日 13 時 45 分，在金門北碇島東方 1.1 浬發現一艘陸籍「無船名」快艇越界。海巡艇前往驅離，過程中陸船不慎翻覆，4 人落海，我方立即展開搜救，救起 2 人，另 2 人失去意識，送醫不治。

國台辦發言人朱鳳蓮對於春節期間發生這等「惡性事件」，對台灣表達強烈譴責。她稱多年來在沿海多處設立接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助，台灣當局卻以各種借口強力查扣中國漁船。

針對此事，陸委會回應，「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，因拒檢蛇行導致船隻翻覆，經初步調查，我方海巡人員是依法執行職務，過程並無不當。

陸委會表示，歷年來，少數中國民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，雖經我方呼籲加強治理，卻未見改善。近日多艘漁船更不斷進入我方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害我方漁民權益及沿岸居民生活。

陸委會指出，我方民眾屢屢提出檢舉，要求主管機關依法驅離，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。對於本次發生不幸事件，我方深表遺憾，但同時呼籲中方主管單位，加強約束類似行為。
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更新時間 : 2024-02-15 16:38 GMT+08:00

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