美國超級盃遊行驚傳槍響 1死22傷 9名孩童中彈送醫

職業美式足球聯盟NFL超級盃贏家堪薩斯市酋長(Kansas City Chiefs)於週三(2/14)舉辦封王慶祝遊行,期間卻發生槍擊事件,目前已知造成1死22傷。

在第58屆超級盃上,堪薩斯酋長上演超狂逆轉勝,以25:22擊敗舊金山49人,更成為19年來首支連霸隊伍,美國時間14日球隊正舉行封王遊行結束後,卻驚傳槍響。

綜合外媒報導,目前已知造成22人受傷,包含9名兒童,另有1死,死者為Lisa Lopez,是一名電台KKFI的DJ,並育有2名小孩。而警方目前已逮捕3名犯嫌。



Lisa Lopez, a DJ for radio station KKFI was killed in the mass shooting at the #Chiefs Super Bowl parade. She leaves behind two kids.



