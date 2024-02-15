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美國超級盃遊行驚傳槍響 1死22傷 9名孩童中彈送醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 12:23
職業美式足球聯盟NFL超級盃贏家堪薩斯市酋長舉辦封王慶祝遊行，卻爆發槍擊事件，圖片中的民眾倉皇逃跑。（圖／路透社）

職業美式足球聯盟NFL超級盃贏家堪薩斯市酋長舉辦封王慶祝遊行，卻爆發槍擊事件，圖片中的民眾倉皇逃跑。（圖／路透社）

職業美式足球聯盟NFL超級盃贏家堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）於週三（2/14）舉辦封王慶祝遊行，期間卻發生槍擊事件，目前已知造成1死22傷。

在第58屆超級盃上，堪薩斯酋長上演超狂逆轉勝，以25：22擊敗舊金山49人，更成為19年來首支連霸隊伍，美國時間14日球隊正舉行封王遊行結束後，卻驚傳槍響。

綜合外媒報導，目前已知造成22人受傷，包含9名兒童，另有1死，死者為Lisa Lopez，是一名電台KKFI的DJ，並育有2名小孩。而警方目前已逮捕3名犯嫌。

兒童慈善醫院高級副總裁兼首席護理官Stephanie Meyer 表示，兒童慈善醫院收治了12名患者，其中11名為年齡在6歲至15歲之間的兒童和青少年。醫院發言人Lisa Augustine 表示，中槍的傷者中，有9名為兒童。

堪薩斯市（Kansas City）警察局長Stacey Graves在記者會上表示，「我對今天發生的事件感到很生氣，人們來到這裡是為了能有一個安全的環境以慶祝球隊勝利。」

據Graves說法，行兇的槍枝已被警方尋獲，但並沒有透露槍枝的種類或型號，此外，記者會上也沒有進一步說明嫌犯的資料和犯案動機。不過，她強調，調查正在進行中。

美國超級盃遊行驚傳槍響 1死22傷 9名孩童中彈送醫

圖為受傷民眾遭救護人員送往醫院醫治。（圖／路透社）
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更新時間 : 2024-02-15 16:38 GMT+08:00

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