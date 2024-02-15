國家級駭客用AI磨練網攻技能 微軟點名中國、俄國、伊朗、北韓

微軟（Microsoft）14 日披露，該公司與其人工智慧科技夥伴 OpenAI 偵測到，幾大「國家級」駭客組織正利用 AI 工具磨練技能、攻擊目標，中國、俄國、伊朗、北韓都在列。

衛報、路透社報導，微軟在部落格中指出，駭客的手法尚處「初期」階段，並不特別「新穎」，但有必要跳出來示警。微軟亦採取行動，禁止國家級駭客取用其 AI 產品。

微軟的這項警告，恰與其近來發布的報告相呼應。報告指，生成式 AI 正被用來強化惡意社交工程活動，利用更強大的深偽、仿聲技術達成目的。在 50 國都將舉行選舉的 2024 年，此一科技的突飛猛進，不啻增加了假資訊散布的擔憂。

各大駭客使用 ChatGPT 大型語言模組「磨劍」的手法不盡相同：

北韓駭客組織 Kimsuky 鎖定國外研究北韓的智庫，藉以生成內容，用來進行魚叉式網路釣魚（spear-phishing），亦即針對特定族群發送釣魚信，駭入內部系統。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）用語言模組強化社交工程活動、排除軟體錯誤、甚至研究系統入侵者如何避開偵測。例子包括產出釣魚信，如一封是佯裝成國際發展組織，另一封則是用來誘使女權鬥士使用駭客所建的網站。

俄國情報總局格魯烏（GRU）單位奇幻熊（Fancy Bear）用 AI 研究衛星及雷達科技，可能與烏克蘭戰事有關。

中國駭客組織如 Aquatic Panda 與 Maverick Panda 與 AI 機器人的互動內容，涉及窺探敵方情資單位、特定人士、資安議題、地緣政治、美國影響、內部議題等等。Aquatic Panda 攻擊的產業範圍廣泛，高等教育、政府單位都是目標，從法國到馬來西亞都不放過。Maverick Panda 對美國國防承包商等產業的攻擊，迄今已逾10年。