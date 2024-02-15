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年後開工好憂鬱？營養師推5大營養素有助緩解焦慮

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 10:12
憂鬱示意圖。（圖／pixabay）

憂鬱示意圖。（圖／pixabay）

結束了快樂的7天年假，你是否很不想上班、心情也有些鬱卒呢？除了透過運動和調整作息來調整身心靈外，顏瑜萱營養師則建議，飲食上可以多攝取含有omega-3脂肪酸、鋅、鎂、維生素C和D都有助於減少焦慮。

顏瑜萱在臉書「瑜萱營養師」發文表示，當壓力來臨時，身體需要分泌較多的壓力荷爾蒙，例如腎上腺素、皮質醇，以及製造血清素和多巴胺等神經傳導物質來應付各種需求，以維持生理平衡。

她還說，在診間時也遇到過長時間工作壓力大，自律神經失調的個案，此時除了配合腹式呼吸、瑜珈等放鬆運動之外，補充因壓力而消耗的營養素也至關重要。

  • omega-3脂肪酸（EPA和DHA）：DHA是構成腦細胞細胞膜的重要成分，也是唯一能夠通過大腦腦血管屏障（BBB）的多元不飽和脂肪酸，補充DHA有助於增加腦部血清素含量。在許多小型臨床研究顯示，omega-3脂肪酸對緩解焦慮有益，因此可以多從鯖魚、秋刀魚、鮭魚等魚肉補充omega-3脂肪酸。研究指出，富含脂肪的魚類還含有其它營養素，包括維生素D、碘、硒和蛋白質，都有助於減少焦慮。
  • 鋅和鎂：鋅是人體製造許多激素的重要輔因子，而鎂有助於放鬆肌肉和情緒。臨床實驗中已證實鋅和鎂有助於緩解焦慮。鋅可以從牡蠣中補充，若是素食者，也可以選擇小麥胚芽。鎂除了從堅果（特別是杏仁）中可以吃到之外，緊接著的情人節，也可以選擇富含鎂的黑巧克力。
  • 維生素D：維生素D除了幫助鈣質吸收與骨骼相關之外，現在也有許多研究發現，缺乏維生素D與憂鬱和焦慮有關。維生素D可以透過日照從皮膚合成，不妨走出戶外曬個20分鐘的太陽。
  • 維生素C：維生素C是腎上腺素合成需要的材料，有研究發現，每天服用500毫克維生素C連續14天，能夠顯著降低焦慮程度。
    顏瑜萱表示，新年結束家裡應該還有許多棗子、柑橘，每天攝取兩個拳頭的水果，像是兩顆棗子，就可以補充天然的維生素C了。
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