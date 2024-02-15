年後開工好憂鬱？營養師推5大營養素有助緩解焦慮

結束了快樂的7天年假，你是否很不想上班、心情也有些鬱卒呢？除了透過運動和調整作息來調整身心靈外，顏瑜萱營養師則建議，飲食上可以多攝取含有omega-3脂肪酸、鋅、鎂、維生素C和D都有助於減少焦慮。

顏瑜萱在臉書「瑜萱營養師」發文表示，當壓力來臨時，身體需要分泌較多的壓力荷爾蒙，例如腎上腺素、皮質醇，以及製造血清素和多巴胺等神經傳導物質來應付各種需求，以維持生理平衡。

她還說，在診間時也遇到過長時間工作壓力大，自律神經失調的個案，此時除了配合腹式呼吸、瑜珈等放鬆運動之外，補充因壓力而消耗的營養素也至關重要。