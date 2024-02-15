〈時評〉讀到碩博士又如何？

在歐美民主國家，以性別、族群、膚色、職業或信仰等為出發點的批評，是會被視為歧視言論而引起公憤與撻伐的──網路對民進黨不分區立委郭昱晴出現「不讀書戲子」的人身攻擊，民眾黨主席柯文哲展現「文憑的傲慢」、夸言「如果規定有唸大學的才有投票權，那我們一定贏」，都是典型的「歧視言論」。在歐美民主國家，都是禁忌！

是的，何止立法委員？當過美國總統的雷根、當過加州州長的阿諾，以及刻正率領烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的澤倫斯基，都是演員出身，有遭受「不讀書戲子」的羞辱嗎？美國曾經對婦女、黑人的投票權設限；日治時代，台灣首次地方議員選舉，一年繳納5元稅金的男性才有投票權，這些都已然過去式。今天，還會脫口而出「不讀書戲子」、「如果規定有唸大學的才有投票權」，腦袋真是醬缸得可以。

進一步講，有大學文憑，甚至於讀到碩博士，又如何？

像法官、大學教授、科技新貴，落入歹徒老掉牙的詐騙圈套之新聞時有所聞。自稱一流人才的柯文哲，在藍白合協調會中，竟遭被自己歸類為三、四流與不入流的馬英九、朱立倫、侯友宜耍得團團轉。號稱知識藍的馬英九，直把鹿茸當鹿耳朵裡面的毛。讀到碩博士，會考試不會思考判斷、高學歷低學力、有知識沒常識，又如何？

美國總統向來不講究是否有碩博士學位。日本前首相安倍的學歷，不是東大、早稻田或慶應等名校，而是在私校中排名第23的成蹊大學。台灣的選民，卻似乎仍有「萬般皆下品，惟有讀書高」的遺毒，對政治人物的學位仍有高度的崇拜迷思。也難怪，朝野政黨政治明星不擇手段要洗學歷，靠抄襲論文拿碩博士學位蔚為風潮了。

再看看：大學聯考榜首+台大醫六年畢業+自願非洲馬拉威服替代役+放棄原有高薪加入衛福部團隊的羅一鈞，跟重考進台大、醫科共計讀了九年+恃才傲物目空一切+有我無人自以爲是+以推倒高牆口號入主台北市府卻深夜密會財團大老闆的柯文哲，出自同樣的教育體系，行為反差卻是如此之大。正規教育教出的，不是福國利民而是禍國殃民的學生，讀到碩博士又如何？

最後，老師在課堂上強調做人要講信修睦、要自反而縮雖千萬人吾往矣！現實社會卻是轉型正義遭頑抗，二二八慘案只有受害者，未交代加害者。亂開政見支票，以造謠抹黑、危言聳聽為能事的政客，在政壇照樣吃香喝辣。

一大堆黑道議長、賄選被判刑的中國國民黨，其總統候選人侯友宜博士，照樣敢恬不知恥地指控執政的民進黨貪污腐敗。當年在解救陳進興挾持南非武官人質事件中，明明有謝長廷穿西裝與侯友宜戴頭盔、穿防彈衣同框的照片，今天的侯友宜照樣敢睜眼瞎說「槍林彈雨也沒在穿防彈衣」。不能跳脫社會染缸的污染，讀到碩博士又如何？

（作者為新竹教育大學退休副教授）