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川普才稱會鼓勵俄國攻擊北約盟國 普丁表態支持拜登連任白宮大位

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/15 09:36
2024年2月13日，俄國總統普丁透過視訊主持一場聯合國安理會會議。（圖／路透社 Sputnik/Alexander Kazakov）

2024年2月13日，俄國總統普丁透過視訊主持一場聯合國安理會會議。（圖／路透社 Sputnik/Alexander Kazakov）

素來與俄國總統普丁（Vladimir Putin）交好的川普（Donald Trump），日前才發狂言會坐視俄國對北約（NATO）恣意妄為，不料普丁竟在訪談中表示屬意現任美國總統拜登（Joe Biden）能連任成功，不禁令外界懷疑，這話中究竟有多少真實成分。

金融時報報導，在 14 日播出的電視訪談中，被問及較希望誰當選時，普丁直言，拜登「更有經驗、更好預測，是老派的政治人物。」他並稱俄國願與任何贏得美國民心的領導人合作。

對於拜登屢被詬病的年事已高、心智敏銳度堪虞等問題，普丁也嗤之以鼻，斥之為「惡意的」競選招式。提及二人 2021 年在日內瓦的會晤，普丁回憶，「他會看筆記，我也會看，這沒什麼大不了。他下直升機時頭撞到了，這也沒什麼，誰不會撞到東西？」

川普於 2017 至 2021 第一任任期時，屢遭外界指控對普丁太過心慈手軟。美國情資更指，俄國曾介入 2016 年美國總統大選，襄助川普擊敗民主黨的希拉蕊（Hillary Clinton）。川普日前才在造勢場合中大放厥詞，曾放話北約盟國若不增加國防預算，他會鼓勵俄國「想幹嘛就幹嘛」，引來一片撻伐聲。

身為「事主」，普丁煞有介事點評道，川普之所以認為美國應重新審視對 NATO 的支持，不無道理，總不能歐洲淨想著要美國免費支援。「若美國覺得不需要 NATO 了，那也是他們的決定。」

拜登正力促國會再通過一筆援助烏克蘭預算，兩黨還在就此事拔河之中，拜登直批川普是向「俄國獨裁者屈服」。此時普丁作出這「挺拜登」、「微挑撥」北約的發言，不得不說頗耐人尋味。
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更新時間 : 2024-02-15 16:38 GMT+08:00

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