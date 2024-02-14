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【印尼總統大選】爭議聲中宣布勝選 普拉伯沃承諾對台友好關係不變

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/14 23:07
2024年2月14日，印尼國防部長普拉伯沃（左）自行宣布當選新任總統。（圖／路透社Willy Kurniawan）

2024年2月14日，印尼國防部長普拉伯沃（左）自行宣布當選新任總統。（圖／路透社Willy Kurniawan）

印尼總統大選今（14）日有了初步結果，國防部長普拉伯沃 （Prabowo Subianto）幾乎篤定在首輪中獲勝，他已自行宣布勝選，而他的競選團隊先前表明了，未來將與台灣維持友好關係。

路透社報導，根據投票站抽樣調查的非官方統計結果，曾任特戰指揮官的政壇老鳥普拉伯沃，拿下約 58% 的票數，大幅領先對手前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）的 25% 與前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）的 17% 得票率。

兩位對手仍不輕易言敗，尚未承認敗選，呼籲民眾耐心等待官方公告，並宣稱本次大選有舞弊情事。人口 2.7 億的印尼，官方計票往往費時良久，甚至要拖上達一個月，以今年來說，約於 3 月 20 日前會有結果。依據過往經驗，投票站的快速統計數字歷來都頗為準確。

1990 年代，普拉伯沃曾是印尼前獨裁者蘇哈托（Suharto）麾下令人聞風喪膽的軍事將領。他背後有著現任總統佐科威（Joko Widodo）的強力支持，由於佐科威聲望極高，普拉伯沃的副手就選了佐科威之子、36 歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），因此他可說是佔盡優勢。

中央社指出，普拉伯沃競選團隊副主席暨發言人艾迪（Eddy Soeparno）日前受訪時表示，儘管印尼與台灣之間並無外交關係，但彼此互設辦事處，並在經濟、教育、投資、旅遊方面都有長足合作。普拉伯沃當選後，對台政策不變，仍維持友好基調。

準總統的爭議

根據金融時報，在佐科威十年治下，印尼大興基礎建設，推動改革，創造有利投資環境，善於利用豐沛的鎳資源，打造電動車生態系，從而奠定了印尼在東南亞的經濟霸主地位，是外資眼中的寶，在能源轉型產業尤然。

雖曾兩度與佐科威交手吞敗，72 歲的普拉伯沃在本次大選中借助社群媒體軟化形象，爭取這位有著 80% 支持度的卸任總統背書，將他送上了寶座。他即將接下這亞洲經濟火車頭，允諾將蕭規曹隨，確保佐科威政策延續性，讓外資與印尼大眾吃了一劑定心丸。

然而，普拉伯沃不是沒有爭議。他過去背負了不少人權黑歷史，觀察家擔憂，他的掌權可能會對好不容易才自 1998 年蘇哈托下台後贏得民主的印尼，投下陰霾。蘇哈托是普拉伯沃的前丈人，傳普拉伯沃在他當政時，曾授意綁架了 20 多名民運人士，許多據信已遭殺害。他雖斷然否認相關指控，仍一度遭美國制裁，禁止入境。

佐科威將兒子拱上副總統的操作，也遭到了維權分子的批判。要參選正副總統，本應滿 40 歲才有資格，但佐科威連襟主導的憲法法庭，去年為吉伯朗掃除了參選障礙，此舉引發外界批評，佐科威似乎不捨得交出權力，要建立他的政治王朝。
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更新時間 : 2024-02-15 04:40 GMT+08:00

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