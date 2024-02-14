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直播宣稱遭搶劫毆打 台灣網紅「晚安小雞」遭柬埔寨拘留　刑事局證實：涉散佈不實訊息

柬埔寨有關單位並確認，「晚安小雞」並未如自己在直播中所述，遭到毆打或搶劫。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/14 19:43
圖為柬埔寨西港省長郭宗朗, 在臉書公布的台灣網紅「晚安小雞」四張協尋照片之一。

圖為柬埔寨西港省長郭宗朗, 在臉書公布的台灣網紅「晚安小雞」四張協尋照片之一。

更新時間: 2024-02-14 20:46

柬埔寨華文媒體今(14日) 晚報導，柬國警方表示，台灣網紅「晚安小雞」發布自導自演的造假影片，故意損害柬埔寨形象聲譽；警方明天(15日) 下午將召開記者會說明。

「晚安小雞」近日自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，不僅出現疑似遭暴打的畫面，他還聲稱遭電擊棒凌虐、頸部和手被綑綁，一旁還有幾名拿槍男子，並被搶走身上數千美元。

根據中央社，柬中時報今天晚間引述警方消息報導，「晚安小雞」從入境柬埔寨機場時便故意製造話題，故意引導網友對柬埔寨產生誤解。警方明天下午將在西港省警察局召開記者會。

首次發稿: 2024-02-14 19:43

網紅「晚安小雞」12日在柬埔寨西港凱博園區直播時疑遭毆失聯，他昨（13日) 又自拍稱遭綁自行逃脫。據悉，目前他已被柬國警方拘留、法辦；台灣內政部警政署刑事局今天(14日) 說，他涉嫌散佈不實訊息，尊重當地司法。

媒體報導，台灣籍網紅「晚安小雞」自稱夜闖柬埔寨詐騙園區「凱博園區」直播，疑遭突襲被打倒地，一度傳聞下落不明，他13日下午現身直播，聲稱遭綁後已逃出且滿身是傷。柬埔寨西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）13日下午4時30分左右也在臉書公布「晚安小雞」4張照片，呼籲大家協尋其下落。

中央社駐河內記者透過臉書公布的電話聯繫到承辦人員，對方於稍早回覆，「晚安小雞」已經被警方拘留，並根據當地法律控訴他誹謗。有關單位確認，他並未遭到毆打或搶劫。

柬埔寨當局表示，網紅「晚安小雞」已經被警方拘留，警方根據當地法律控訴他誹謗。有關單位並確認，「晚安小雞」並未如自己在直播中所述遭到毆打或搶劫。

「晚安小雞」12日晚間自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，畫面中的他遭到暴打；「晚安小雞」13日還稱，遭人搶走身上美元。截至14日下午，「晚安小雞」已24小時沒有再發布新的直播影片。

台灣內政部警政署刑事警察局下午指出，據悉「晚安小雞」於今天上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息，後續尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。

刑事局說，依先前類似案例，柬埔寨警方有可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」進行偵辦和移送。

根據中央社，警方掌握，「晚安小雞」過去直播爭議不斷，如民國101年農曆7月間曾闖入金門縣某醫院錄影並稱內部有鬧鬼，當地政府認定涉毀損提告，他才發澄清文；他也曾擅闖彰化縣員林市某大樓，指此處曾有命案，被大樓提告，並拍被街友追殺影片，警方事後依違反社會秩序維護法送辦。
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刑事局

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