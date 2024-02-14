台灣燈會安平燈區推「情人節」活動尋找浪漫　愛滋疫情連6年下降、疾管署籲安全性行為

今天(2/14) 是西洋情人節，疾管署提醒，台灣愛滋疫情連6年下降，過程使用保險套才能守護彼此，更要進行篩檢，瞭解自身健康狀況，用行動保護自己與情人健康。

農曆大年初四之後就是西洋情人節，台北市霞海城隍廟13日午後香火鼎盛，許多民眾前來祈求新年好運，也有不少男女前來拜月老，祈求好姻緣。中央社

台南市政府配合2月14日西洋情人節，在2024台灣燈會安平燈區安排多項表演活動，並推薦具浪漫寓意的燈會作品讓情侶檔拍照。圖為作品「無限圓」。（台南市政府提供）中央社

另外2024台灣燈會安平燈區3日開展後，台南市政府統計至今吸引236萬人次參觀，配合西洋情人節，市府推出多項演出節目及活動，盼民眾把握春節連假最後一天前往尋找浪漫。

台南市長黃偉哲13日透過新聞稿表示，安平燈區「空中展演三部曲」備受好評，演出時總能引起驚嘆連連，但多數民眾不知道這些空中展演無人機隊形變換，全部是由台南創業的無人機團隊完成。

黃偉哲表示，14日適逢西洋情人節，雖然沒有無人機演出，但安平燈區有許多浪漫、寓意深遠作品，每件都象徵愛的圓滿、眷戀、在永恆時光中的無限美好，非常適合夫妻、情侶約會拍照放閃。

衛生福利部疾病管制署14日透過新聞稿表示，台灣愛滋疫情自2018年起已連續6年呈下降趨勢，去年新通報愛滋感染人數計944人，愛滋新增感染人數已低於1000人以下，為2004年以來疫情新低。

疾管署指出，愛滋疫情獲得有效控制，顯示診斷即刻服藥、提供多元篩檢、加速確診時效及推動暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）等防治策略的成效。

適逢西洋情人節，疾管署提醒，與伴侶共度浪漫時光，應落實全程戴套的安全性行為，互相提醒為愛篩檢，曾有性行為的朋友，至少要做1次愛滋篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。

若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

疾管署說明，為拓展多元化的愛滋病毒篩檢、檢驗及諮詢服務管道，推動愛滋匿名篩檢服務，提供服務醫事機構型態從醫院延伸至婦產科、家醫科、泌尿科等診所；民眾也可透過衛生局（所）、合作民間團體、自動服務機等管道，或透過上網預訂、鄰近超商取貨付款方式，取得愛滋自我篩檢試劑，同時兼顧隱私與便利。

此次台灣安平燈會採用台灣本土開發的無人機技術，從劇本分鏡設計、路徑動畫製作，到硬體的機體設計與測試，都在台南沙崙科學城完成，透過台灣燈會，民眾可見證台灣無人機產業發展已達到國際級水準。

中央社13日引述台南市長黃偉哲說，接下來到3月10日閉幕前，每週末晚間7時45分也將都有空中展演。

台南市政府指出，除了浪漫燈區，14日安排許多精采表演活動，下午4時開始「草地舞台」就有表演，另外在林默娘公園停車場的主舞台區，下午5時起有「藝姿舞集」演出，晚間7時有「清華閣周祐名掌中劇團」、晚間8時有「十鼓擊樂團」演出。