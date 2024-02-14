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橫山書法藝術館新春展覽　回顧台灣書法流風

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/14 16:19
展場照。（圖片桃園市立美術館提供）

展場照。（圖片桃園市立美術館提供）

桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）轄下分館之橫山書法藝術館（以下簡稱書藝館）於2024年新春檔期舉辦「流·形‧書：桃源美展書篆選粹」展覽，自即日起展至4月15日止，展出51件展品回顧歷年競賽作品取法與表現形式的演變，見證台灣近三十年來書法流風。

桃源美展於2006年由地方競賽轉型為全國徵件獎賽，激發台灣各地的藝術愛好者共襄盛舉，不僅擴大參賽人數，在書體及風格上也開拓了獎賽的視野，既呈現桃園在地書家的發展軌跡，也反映了台灣整體書法藝術於獎賽當中所追求的面向及形變，從學習古典穩健清新的書風，轉為追求奔放逸趣；從承襲文人韻味，到開創視覺的新感受。

桃美館表示，官辦美展一直是台灣美術發展的重要推手，本次藉由美術館的專業展示空間和規劃，期待能讓觀眾一探今日台灣書法在宏觀和微觀兩個角度的發展軌跡，並從中思考藝術獎賽和美術館展覽之間對於當今台灣美術發展的關連與意義。

此次展另覽邀請20位歷屆得主為展覽提供新作，從中對照出得獎藝術家個人的創作發展脈絡，參展藝術家包含宋良銘、江金晃、廖大華、吳英國、鄭禮勳、黃伯思、吳啟林、蕭順杰、吳奇聰、吳富源、林穎生、尤振宇、施承佑、於同生、呂宗城、鄧君浩、劉彥醇、鄭宇宏、羅應良、張倍源（按獲獎屆數排序）。
桃園市立美術館
橫山書法藝術館
展覽
藝文

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更新時間 : 2024-02-14 16:26 GMT+08:00

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