台灣國家青年交響樂團暑期甄選　首度前進新加坡泰國

第三屆國家青年交響樂團（NSYO）2024年暑期甄選開放報名，將於2月15日17:00截止。
國家青年交響樂團將在今(2024)年7月登場，由國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾率領國家青年交響樂團，呈現法蘭克：庫斯科協奏曲、法雅：《三角帽》第二號組曲，並攜手小提琴家林品任帶來巴伯：小提琴協奏曲，作品14，音樂會最後獻上李姆斯基－柯薩科夫：西班牙隨想曲，作品34，本次巡迴地點遍及台北、苗栗、高雄，更將首度踏上國際，前進新加坡與泰國，讓世界聽見青年音樂家們的無窮潛力。
致力於青年培養計畫的國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾，自上任後即結合其在國際參與青年音樂活動的寶貴經驗，將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入台灣，創建出符合台灣之「國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra, 以下稱NSYO），希望讓年輕學子們發揮潛力，達到更好的成就，並以台灣文化大使的角色，厚實台灣古典音樂底蘊，為台灣學習音樂的青年打開邁向國際音樂的大門。NSYO每年於寒暑假期間，招募國內外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，也邀請國際知名音樂家同台巡演，為新生代音樂家們創造寶貴的經驗與無價的回憶。為支持台灣優秀音樂人才，NSYO特別提供通過甄選者申請獎助金，也提供表現優異之青年音樂家獎學金，期許在追逐夢想的道路上，能為莘莘學子提供一臂之力。
長期支持藝術教育的勇源教育發展基金會執行長陳致遠分享：「我曾經遇過很多樂團的音樂總監，但很少有像馬寇爾總監一樣，不僅做好份內職責，也對音樂推廣充滿熱誠。他將音樂與他對台灣的熱愛做結合，進而創立這麼多的計畫，勇源基金會向來支持讓社會良善的活動，希望幫助社會更美好、和諧。」而支持本屆NSYO獎助學金的饗響文化藝術基金會董事長游熙明分享：「很樂意以民間力量支持NSYO，未來團員或將發展不同的志向與專業，不論道路如何，相信透過青年交響樂團的淬鍊，這段團隊紮實訓練的過程都將成為一輩子能帶著走的禮物。」本屆更獲得支持美國公民和居民音樂家，體驗全球學習和表演機會的陳特基金會(Chenter Foundation)，提供美國學員獎學金，將擇優提供數名美國公民及居民學員獎學金。
小提琴家林品任，自榮獲美國「印第安納波利斯國際小提琴大賽」金獎以來，林品任持續在國際上享有盛譽。2022年06月於紐約卡內基音樂廳舉行首演，獲得紐約樂評（New York Classical Review）高度讚賞。林品任的演出足跡遍及歐、美、亞洲，定期與樂團在世界各地重要的場館合作演出。他是林肯中心室內樂協會的成員，與全球最優秀的演奏家們常態性合作，在林肯中心以及美國各地和歐亞各國巡迴演出。在教育上也不遺餘力，除了在國內外屢屢受邀指導國際大師班外，也任教於國立台北教育大學音樂系。除了美國印第安納波利斯國際小提琴大賽奪冠之外，林品任在數個重要的國際比賽中積累了驚人的獎項，包括日本仙台國際小提琴大賽金牌、漢諾威國際小提琴大賽第三名、新加坡國際小提琴比賽第二名、紐西蘭麥可希爾國際小提琴比賽第二名。