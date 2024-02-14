Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣國家青年交響樂團暑期甄選　首度前進新加坡泰國

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/14 14:34
小提琴家林品任。（圖/NSO）

小提琴家林品任。（圖/NSO）

第三屆國家青年交響樂團（NSYO）2024年暑期甄選開放報名，將於2月15日17:00截止。

國家青年交響樂團將在今(2024)年7月登場，由國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾率領國家青年交響樂團，呈現法蘭克：庫斯科協奏曲、法雅：《三角帽》第二號組曲，並攜手小提琴家林品任帶來巴伯：小提琴協奏曲，作品14，音樂會最後獻上李姆斯基－柯薩科夫：西班牙隨想曲，作品34，本次巡迴地點遍及台北、苗栗、高雄，更將首度踏上國際，前進新加坡與泰國，讓世界聽見青年音樂家們的無窮潛力。

致力於青年培養計畫的國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾，自上任後即結合其在國際參與青年音樂活動的寶貴經驗，將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入台灣，創建出符合台灣之「國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra, 以下稱NSYO），希望讓年輕學子們發揮潛力，達到更好的成就，並以台灣文化大使的角色，厚實台灣古典音樂底蘊，為台灣學習音樂的青年打開邁向國際音樂的大門。NSYO每年於寒暑假期間，招募國內外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，也邀請國際知名音樂家同台巡演，為新生代音樂家們創造寶貴的經驗與無價的回憶。為支持台灣優秀音樂人才，NSYO特別提供通過甄選者申請獎助金，也提供表現優異之青年音樂家獎學金，期許在追逐夢想的道路上，能為莘莘學子提供一臂之力。

長期支持藝術教育的勇源教育發展基金會執行長陳致遠分享：「我曾經遇過很多樂團的音樂總監，但很少有像馬寇爾總監一樣，不僅做好份內職責，也對音樂推廣充滿熱誠。他將音樂與他對台灣的熱愛做結合，進而創立這麼多的計畫，勇源基金會向來支持讓社會良善的活動，希望幫助社會更美好、和諧。」而支持本屆NSYO獎助學金的饗響文化藝術基金會董事長游熙明分享：「很樂意以民間力量支持NSYO，未來團員或將發展不同的志向與專業，不論道路如何，相信透過青年交響樂團的淬鍊，這段團隊紮實訓練的過程都將成為一輩子能帶著走的禮物。」本屆更獲得支持美國公民和居民音樂家，體驗全球學習和表演機會的陳特基金會(Chenter Foundation)，提供美國學員獎學金，將擇優提供數名美國公民及居民學員獎學金。

小提琴家林品任，自榮獲美國「印第安納波利斯國際小提琴大賽」金獎以來，林品任持續在國際上享有盛譽。2022年06月於紐約卡內基音樂廳舉行首演，獲得紐約樂評（New York Classical Review）高度讚賞。林品任的演出足跡遍及歐、美、亞洲，定期與樂團在世界各地重要的場館合作演出。他是林肯中心室內樂協會的成員，與全球最優秀的演奏家們常態性合作，在林肯中心以及美國各地和歐亞各國巡迴演出。在教育上也不遺餘力，除了在國內外屢屢受邀指導國際大師班外，也任教於國立台北教育大學音樂系。除了美國印第安納波利斯國際小提琴大賽奪冠之外，林品任在數個重要的國際比賽中積累了驚人的獎項，包括日本仙台國際小提琴大賽金牌、漢諾威國際小提琴大賽第三名、新加坡國際小提琴比賽第二名、紐西蘭麥可希爾國際小提琴比賽第二名。
林品任
國家青年交響樂團

相關新聞

台灣國家交響樂團日本巡演　小提琴家林品任文化地標音樂快閃
台灣國家交響樂團日本巡演　小提琴家林品任文化地標音樂快閃
2023/05/04 20:35
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
2023/03/08 13:33
國家交響樂團音樂會！莊東杰、白建宇、林品任同台飆技　場次地點購票連結一次看
國家交響樂團音樂會！莊東杰、白建宇、林品任同台飆技　場次地點購票連結一次看
2022/04/19 18:01
台灣富邦巨星之夜NSO《開季音樂會》　小提琴家林品任優雅演繹柴科夫斯基
台灣富邦巨星之夜NSO《開季音樂會》　小提琴家林品任優雅演繹柴科夫斯基
2021/09/23 10:32
美國林肯中心疫情封館至明年6月　旗下室內樂協會排除萬難台灣巡演
美國林肯中心疫情封館至明年6月　旗下室內樂協會排除萬難台灣巡演
2020/12/01 17:52

更新時間 : 2024-02-14 16:26 GMT+08:00

最受歡迎

2024台北走春懶人包：屬「龍」免費入場、16處夜市不打烊、親子共遊景點全曝光
2024台北走春懶人包：屬「龍」免費入場、16處夜市不打烊、親子共遊景點全曝光
過年生病去哪看診？六都醫療院所門診、呼吸道傳染病特別門診時間一覽
過年生病去哪看診？六都醫療院所門診、呼吸道傳染病特別門診時間一覽
【更新】過年遊越南200人被丟包討錢 台越業者互控、觀光署：逾百人已付款
【更新】過年遊越南200人被丟包討錢 台越業者互控、觀光署：逾百人已付款
【最新】 台灣旅行團遊越南富國島遭丟包　返台旅客將聯合透過法律求償
【最新】 台灣旅行團遊越南富國島遭丟包　返台旅客將聯合透過法律求償
新年走春到台北 士林官邸新蘭亭花卉展2/8喜迎龍年
新年走春到台北 士林官邸新蘭亭花卉展2/8喜迎龍年
今天收垃圾嗎？春節連假台北垃圾清運服務一覽
今天收垃圾嗎？春節連假台北垃圾清運服務一覽
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
【殺人者的購物中心】金慧峻最喜歡的同劇演員、最耗盡體力的一場戲為何？
【殺人者的購物中心】金慧峻最喜歡的同劇演員、最耗盡體力的一場戲為何？
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
春節連假台北漫遊 走春賞燈5遊程
春節連假台北漫遊 走春賞燈5遊程