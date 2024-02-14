台灣國家青年交響樂團暑期甄選　首度前進新加坡泰國

第三屆國家青年交響樂團（NSYO）2024年暑期甄選開放報名，將於2月15日1 7:00截止。

國家青年交響樂團將在今(2024)年7月登場， 由國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾率領國家青年交響樂團， 呈現法蘭克：庫斯科協奏曲、法雅：《三角帽》第二號組曲， 並攜手小提琴家林品任帶來巴伯：小提琴協奏曲，作品14， 音樂會最後獻上李姆斯基－柯薩科夫：西班牙隨想曲，作品34， 本次巡迴地點遍及台北、苗栗、高雄，更將首度踏上國際， 前進新加坡與泰國，讓世界聽見青年音樂家們的無窮潛力。

致力於青年培養計畫的國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾， 自上任後即結合其在國際參與青年音樂活動的寶貴經驗， 將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入台灣，創建出符合台灣之「 國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra, 以下稱NSYO），希望讓年輕學子們發揮潛力，達到更好的成就， 並以台灣文化大使的角色，厚實台灣古典音樂底蘊， 為台灣學習音樂的青年打開邁向國際音樂的大門。NSYO每年於寒 暑假期間，招募國內外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，也邀請 國際知名音樂家同台巡演， 為新生代音樂家們創造寶貴的經驗與無價的回憶。為支持台灣優秀音 樂人才，NSYO特別提供通過甄選者申請獎助金， 也提供表現優異之青年音樂家獎學金，期許在追逐夢想的道路上， 能為莘莘學子提供一臂之力。

長期支持藝術教育的勇源教育發展基金會執行長陳致遠分享：「 我曾經遇過很多樂團的音樂總監，但很少有像馬寇爾總監一樣， 不僅做好份內職責，也對音樂推廣充滿熱誠。 他將音樂與他對台灣的熱愛做結合，進而創立這麼多的計畫， 勇源基金會向來支持讓社會良善的活動，希望幫助社會更美好、 和諧。」而支持本屆NSYO獎助學金的饗響文化藝術基金會董事長 游熙明分享：「很樂意以民間力量支持NSYO， 未來團員或將發展不同的志向與專業，不論道路如何， 相信透過青年交響樂團的淬鍊， 這段團隊紮實訓練的過程都將成為一輩子能帶著走的禮物。」本屆更 獲得支持美國公民和居民音樂家，體驗全球學習和表演機會的陳特基 金會(Chenter Foundation)，提供美國學員獎學金， 將擇優提供數名美國公民及居民學員獎學金。

小提琴家林品任，自榮獲美國「印第安納波利斯國際小提琴大賽」 金獎以來，林品任持續在國際上享有盛譽。2022年06月於紐約 卡內基音樂廳舉行首演，獲得紐約樂評（New York Classical Review）高度讚賞。林品任的演出足跡遍及歐、美、亞洲， 定期與樂團在世界各地重要的場館合作演出。 他是林肯中心室內樂協會的成員， 與全球最優秀的演奏家們常態性合作， 在林肯中心以及美國各地和歐亞各國巡迴演出。 在教育上也不遺餘力，除了在國內外屢屢受邀指導國際大師班外， 也任教於國立台北教育大學音樂系。 除了美國印第安納波利斯國際小提琴大賽奪冠之外， 林品任在數個重要的國際比賽中積累了驚人的獎項， 包括日本仙台國際小提琴大賽金牌、漢諾威國際小提琴大賽第三名、 新加坡國際小提琴比賽第二名、 紐西蘭麥可希爾國際小提琴比賽第二名。