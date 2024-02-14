〈時評〉 龍年展望》台灣上市櫃股票炒作風氣過熾 應積極保護投資人權益、監督公司治理

去（2023）年度財報尚未公佈，尚難評估獲利情況，但是以前三季上市櫃公司的營收及獲利狀況來看，較2022年衰退不少，目前台股投資人開戶數已達1248萬戶，對於國民經濟及財務影響甚鉅，主管機關應注意上市櫃公司公司治理，不宜放任炒作風氣過熾。

上市公司台中商銀最近爆發董事長王貴鋒，涉嫌挪用公款10億元，從2020年起，租用航空器供個人使用，13個月租金總計達1.04億元，另外自2020年9月至2021年9月，租用高價公務車，每月租金82萬元，各項不當費用支出總計已逾10億元。金管會重罰該公司1200萬元，董事長停職3個月，足以昭烱戒。

企業應重公司治理

新光金增資案最近在金融界引起側目。由於財務未能符合RBC 200%以上的要求，過去幾年金控大股東已對新壽增資200億至300億元，仍未解決問題，主管機關要求增資。創辦人吳東亮指出「新光金已在加護病房，如今有特效藥，難道要到太平間才用？」如何拆彈，解決危機，已成主管機關及大股東共同的頭痛。

不止如此，上市櫃公司的公司治理也備受批評。2022年年度虧損，董監酬勞金卻增加的公司共有173家，平均每位董事酬勞金最多的是宏達電，達408.2萬元，其次是全坤建224萬元，第三名是榮成187.1萬元。其他成霖、無敵、寒舍、秋雨等四家虧損的公司，董事平均酬勞金均達百萬元以上。「肥貓」引人批評。

ETF也有風險

投信基金經理人的操守也應是整頓的重點。前知名投信副總謝青良利用代操勞退、勞保等政府基金機會，涉嫌炒作盈正豫順股票，獲利879萬元，坑殺政府基金1億4576萬元。前投信投資長陳平、協理瞿乃正，代操勞退，以人頭戶先搶進，再高價賣出，造成勞退高逢38億元虧損。類此案例層出不窮，成為股市潛藏的風險。

台股當前最夯的金融商品應該是ETF，證交所為提升ETF交投熱絡，已連續十年舉行ETF競賽，目前ETF總受益人數已達722萬人，日成交值144.53億元，資產規模1.87兆元，成交值占比為5.14%，幾乎有57.8%的投資人都擁有ETF資產，然而，ETF的風險，主管機關卻沒有告訴投資人。

注意擦鞋童理論

以最夯的國民人氣ETF 0050為例，2008年金融風暴來襲，重跌59%，投資人必須考慮自己的財務狀況及風險。ETF也有倒閉可能，包括投資人減少，導致基金規模太小，就有可能下市。另外如果市價偏離發行價太遠，也有可能下市，價格也有波動的風險，都是投資人必須注意的問題，不宜一昧過度樂觀。

台股當前最夯的題材是AI(人工智慧)、能源及軍工股，股價持續飇高，但是更重要的是經濟基本面是否跟著好轉，如果上市櫃公司營收、獲利不能跟上股價及指數飇升，漲多就是風險，主管機關不宜放任做手不斷利用各類題材，炒作股價。尤其最近正夯的AI(人工智慧)、能源、電線電纜，以及部分的生技類股，恐有炒作過度之虞，投資人應注意風險。

以護國神山台積電為例，近年來已成為國際矚目的標的，美國、德國、日本紛紛邀請設廠，以增加競爭力，並降低區域政治風險，而且台積電在台灣中南部正積極規劃設廠，增加產能，可以充分看出它的未來性，台積電從今年初的593元，漲到2月5日封關收盤價元646元，上漲53元，漲幅近一成。

台積電短期漲不小，恐有回檔風險，因此有近50萬零股股東，以及10萬名一般散戶賣股落袋為安，當然，長期台積電成長空間仍大，投資人如果考慮追高的風險，無妨規劃定期定額（或不定額）方式，規劃長期投資方式，應能避免追高風險，而且可以為自己做好安全的財務規劃。

以今年封關日（2月5日）上市櫃公司股價評估，華城兔年大漲840.73%，迎廣飇升403%，其他如定穎投控、世芯-KY、奇鋐、亞翔、緯創、華泰、廣達、勤誠等公司，漲幅都達2倍以上，漲多就是風險，投資人應注意漲幅是否已超過基本面，不宜追價陷入風險。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★

股市擦鞋童理論提醒投資人，如果連擦鞋童都在討論股票，就要注意風險了。主管機關應重視上市櫃公司公司治理，並注意股市炒風是否過熾，善盡保護投資人的責任。