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【重量級文物】「台灣第一才子」《呂赫若日記》修護完成　台文館重新亮相

日記歷時多月修護

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/14 12:12
修護後的《呂赫若日記》即日起至7月14日於臺文館展覽室E展出。（圖／文化部）

修護後的《呂赫若日記》即日起至7月14日於臺文館展覽室E展出。（圖／文化部）

文化部所屬國立台灣文學館現正展出「館慶二十・文物賦活」特展，其中重量級文物《呂赫若日記》歷時多月的修護，於今年呂赫若將屆110歲誕辰之際，於特展中重新亮相。

台文館表示，被譽為「台灣第一才子」，1914年生於豐原郡潭子的呂赫若，是日治時期台灣知名作家，在音樂、戲劇領域皆有成就。戰後初期呂赫若投入地下反抗行動，1950年因參與「鹿窟武裝基地事件」於石碇山區受難，一代才子熠熠的文學生命就此殞落。政治敏感的時空背景下，呂氏家屬唯恐他留下的手稿、未出土的創作再次引來關注，因此全數埋藏於台中社口老家前的荔枝園，並澆水加速腐化，《呂赫若日記》因其中記載著孩子們的生辰月日，而成為唯一倖存的珍貴手稿。

戰後漫長的白色恐怖期間，日記始終由呂氏長子審慎保存，直至1993年於田野調查過程始公諸於世。《呂赫若日記》為1942年到1944年連續3年以日文書寫，詳細記錄了呂氏文學藝術活動最活躍的3年間生活、交遊、創作等，具有極高的研究價值。呂氏次子呂芳雄曾表示，每年清明掃墓時家族會透過日記追憶故人，這本日記對家屬而言何其珍貴，手足們雖同樣不捨，但憂心紙本保存不易，因此於2020年由長子呂芳卿代表捐贈予台文館，以國家級的典藏保存與修護專業資源，接手珍貴史料的守護。

台文館指出，從斑駁開裂的書盒和滿佈膠帶的日記封面可見歲月氣息停駐，書背經前人包覆了牛皮紙與影印字樣，在拆解書籍結構後，於牛皮紙內發現原始書背材料—深藍黑色書皮布殘留，且因封底有倒置的「DIARY」燙金字樣和圖騰，由字體方向判斷應為前人重新黏回脫落的封面時不小心正反錯置。經與研究人員討論後決議讓日記回歸原始樣貌，修護師悉心揭除大面積膠帶，並逐一縫回脫落的內頁，重建書背與封面，除了讓家屬之間心心念念惦記著缺席的父親，唯一留下帶有溫度與厚度的重要手稿得以完整再現，也讓記憶與情感世代延續。

修護期間也透過拍攝紀錄片，仔細記錄諸多修護細節，並訪談相關研究者，透過第一手珍貴史料讓讀者窺見一個時代的心靈，即便身處困頓的歷史格局中，仍以豐沛的創作能量、對理想持續不懈的追求及對自由的嚮往，讓後世從其作品中看見對日治時期下的台灣農村題材、心靈脈動下的熾熱關懷，此紀錄片於展覽現場及線上展網頁均可觀看。

台文館表示，「館慶二十・文物賦活」特展持續為現時現地敘述過往的記憶，為未來累積故事的能量，除了展出修護後的《呂赫若日記》，2023年經觀眾票選出的台文館鎮館之寶《十項管見》、重要文學典藏《風車3》、賴和《獄中日記》、葉石濤藤椅等，也將持續展出至7月14日。歡迎民眾前來展場或瀏覽線上展，了解從巧手修護、數位應用與研發轉譯，一趟文物徵集入館後的精彩時光旅程。

「館慶二十・文物賦活」

地點：國立台灣文學館二樓展覽室E（台南市中西區中正路1號）
時間：即日起至7月14日，週二至週日09:00-1800（每週一休館、逢國定假日照常開館、除夕及初一、初六休館）
線上展覽：https://www.tlvm.com.tw/zh/Theme/ExhibitionCont1?LLid=79
呂赫若日記
白色恐怖
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