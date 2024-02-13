【有片】俄羅斯動用鋯石「超高音速飛彈」進行攻擊　烏克蘭防空網面臨新挑戰

俄烏戰爭爆發後，由於雙方紛紛使用各國外援的武器，戰場彷彿是一個大型武器競技秀，如今更發現俄軍首次動用超高音速導彈「鋯石」（3M22 Zircon），由於其超快的速度難以用傳統防空武器攔截，無疑將對烏克蘭的防空能力構成極大的挑戰。

所謂超高音速導彈，是以至少音速5倍以上速度（5馬赫以上）飛行的可操控性武器，具備能夠長距離飛行對遠程目標進行打擊，且難以被防空雷達和衛星偵測到的能力，故被攻擊方很難進行有效的攔截，而因為速度極快，甚至無需搭載任何炸藥，單憑動能就可以造成極大的傷害。

雖然早在第二次世界大戰期間就已經有德國科學家提出相關構想，但是受限於科技不足，相關設計仍是紙上談兵，即使在冷戰開始後導彈被大量使用，還是要等到80年代後反導彈與攔截技術開始大行其道，這種足以突破防空網的遠程武器才被又拿出來討論。

俄國總統普丁在2019年時就宣稱俄國已開發出這類導彈，目前已知除了「鋯石」以外，還有空射型的「匕首」（Kh-47M2 Kinzhal）、可由重型洲際導彈作為多目標重返大氣層載具（MIRV）運載，並可搭載核子彈頭的「先鋒」（Vanguard），以及傳聞仍在開發中的更新型超高音速導彈Kh-95．

而事實上，早在2022年就傳出俄國已開始對烏克蘭使用這類型導彈，不過直到近期基輔科學鑑識研究院（Kyiv Scientific-Research Institute for Forensic Examinations）就俄軍本（2）月7日飛彈攻擊的殘骸進行研究後，才確定碎片上確實拼湊出符合「鋯石」飛彈的已知特徵。

Росія 7 лютого застосувала на території України гіперзвукову крилату ракету 3М22 "Циркон" pic.twitter.com/rMGpjQOxxE — Українська правда (@ukrpravda_news) February 12, 2024

「鋯石」飛彈射程長達1000公里，且以音速9倍速飛行，現階段烏克蘭的空防系統很難進行有效攔截，在俄軍大量使用無人機進行攻擊的當下，若超高音速飛彈被大量使用，將構成極大的挑戰，據《路透社》報導，這可能也會影響西方國家軍援的意願及類型，進而影響整體戰爭的走向。