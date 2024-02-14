【有片】高雄明星黑熊「波比」站起來賀年　曾因「站姿」太像人類被質疑是工讀生假扮

高雄壽山動物園的明星動物台灣黑熊「波比」，曾因「站姿」被質疑是工讀生裝扮，引發熱烈討論。大年初三12日下午波比又站起來，被不少遊客目擊，直呼幸運。市長陳其邁13日也在臉書分享波比站姿照。

陳其邁13日在臉書發文表示，「昨天下午的黑熊波比，站得直挺挺！大家一直討論到底是不是工讀生？」並附上波比站立的照片，同時在留言區也發布一張波比齜牙咧嘴吃甘蔗的凶猛樣貌，證明真的是熊，不是工讀生。

不過網友仍留言調侃說，「我們想看工讀生吃披薩 (喂) 」、「工讀生血汗打工畫面流出 XD」。

連民進黨立委李昆澤也來留言：「若是春節期間，工讀生的時薪應該是兩倍以上，雖然有小腹，但瑕不掩瑜，但我懷疑，這根本是陳市長，體型太像。」。讓陳其邁(粉專小編?) 忍不住回應直呼「波比的肚子比較大啦！」

壽山動物園12日在臉書發文表示，初三到動物園走春的遊客很幸運，「波比可是熱情迎接，讓大家拍好拍滿，只差沒有高舉雙手Say Hi」。

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中央社報導，波比是壽山動物園的人氣明星，先前就曾一「站」成名，因為站姿太像人類，被遊客懷疑是工讀生，在網路掀起熱議，時任高雄市長的陳菊也澄清說，高雄的熊是真的熊，「高雄不允許不安全的打工」，讓「波比」人氣更旺。

不過別忘了, 壽山動物園還有很多其他動物唷~~(下圖)