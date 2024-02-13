台灣桃園機場的「護國神犬」：米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒　獲選需具兩大要件

民眾從國際機場入境時，有時會遇到在行李轉盤旁執行任務的檢疫犬，另外機場海關還有緝毒犬，桃園國際機場稱牠們是護國神犬，分別由米格魯和拉不拉多擔綱大任。

桃園國際機場公司向媒體介紹了配置國境第一線的檢疫犬隊和緝毒犬隊。

桃機說，護國神犬必備條件是「好吃」或「貪玩」，數量較多的檢疫犬種是米格魯（Beagle），因米格魯原生種是獵犬，天生俱備追蹤氣味的特長，加上好吃，經過訓練的米格魯可嗅出夾藏的動植物檢疫物，聞到後領犬員會給予餅乾當獎賞。

中央社12日引述桃機說，全國有56隻檢疫犬，桃園機場所在的防檢疫局新竹分局就配置28隻，值勤地點包括機場航廈及快遞貨物倉儲區，全天24小時、分3班，協檢疫員稽查旅客行李及空運快遞貨物是否夾藏水果、肉類等動植物檢疫物。

桃機說，為維持檢疫犬健康，防疫檢疫局還購置狗狗的跑步機，由受過犬隻體適能指訓練的領犬員，引導檢疫犬定時上跑步嘰動筋骨，鍛緗核心肌群，保狗狗的身材，強化執勤時跳上跑下需要的體力。

檢疫犬靈敏的嗅覺有助提升檢疫效率，但也曾有「凸槌」意外。桃機舉例，過去曾發生某隻檢疫犬在行李轉盤旁的旅客行李中聞到異狀，受檢旅客從背包中拿出一顆蘋果，檢疫犬卻突然跳起來，一口把蘋果咬住讓旅客和領犬員都嚇一跳，之後由領犬員將狗狗帶回去複訓，讓狗知道不能有突兀的舉動。

緝毒犬是機場另一護國神犬，桃機指出，成為緝毒犬的條件是活潑愛玩，通常挑選拉不拉多犬種（Labrador），目前關務署台北關管轄的緝毒犬隊有11隻，經過挑選及嚴格訓練，激發拉不拉多愛玩的天性，努力去嗅出藏匿的毒品，當正確聞到毒品後，領犬員會丟出毛巾結製的模擬骨頭玩具，緝毒犬就能與領犬員玩互動遊戲作為獎勵。

在機場海關執勤的緝毒犬通常會挑選拉布拉多犬種，嚴格訓練可激發拉布拉多愛玩的天性，努力去嗅出藏匿的毒品。（桃機提供）中央社2月12日照片

桃機說，為維持緝毒犬的專注力，會以風險地區入境旅客及貨物為主要稽查對象，海關將這些行李及或貨物集中在一個區域，緝毒犬每次上場聞5至10分鐘。

桃機提醒，因檢疫犬或緝毒犬值勤時會旅客邊打轉，常吸引愛犬人士逗弄或要求合照，但這些外來干擾會讓狗狗分心，領犬員也會拒絕這類要求。

在2022年7月的一篇報導中，中央社還提到，護國神犬繳出亮眼成績單背後，是培訓中心人員從配種計算近親係數、幼犬發展開始，落實一道道的嚴謹程序和超高淘汰率培訓關卡。

不能與人類過度親近，是緝毒犬養成鐵律之一，為的就是讓犬隻從小培養專注、獨立個性，將來成為緝毒犬，可以精準執行任務；犬種追逐、占有獵物本是天性，透過玩偶「拔河」遊戲，讓緝毒犬適度奔跑放鬆，無疑就是一種獎勵行為。

報導引述海關緝毒犬培訓中心人員張哲培強調，要讓犬隻喜愛拔河獎勵本身，而非與人類玩耍，這樣才能培養出其獨立性格，及對拔河獎勵的高度佔有欲。

正式訓練課程中，隨著狗狗長大，屆時玩偶將替換成與正式執勤同款的「白毛巾卷」。若能順利畢業出師，狗狗才能成為駐守國門的緝毒犬，在毒品走私日趨氾濫下，為台灣邊境緝查注入量能。

張哲培表示，儘管進入訓練的犬隻，都具備成為工作犬的條件，但在受緝毒犬課程時，仍可能因有缺點需改善，轉回培育發展部，得捲土重來，最後才能成功「出師」。緝毒犬培訓中心稽核劉政忠也指出，緝毒犬訓成率僅近2成，每隻護國神犬都堪稱菁英中的菁英。

劉政忠表示，為強化查緝能量、因應需求，中心正推動2項核心業務，包含配合各關陸續成立海運快遞專區，目標2025年將緝毒犬隊擴編至44組（1組為一隻緝毒犬搭配一名領犬員）；以及協助其他機關培育搜救、檢疫等執勤犬，拚3年內將中心培育量能翻倍至每年100隻。

海關近年積極導入大數據分析、物聯網及電子封條監控系統，劉政忠表示，這些高科技查緝利器能使海關更精準掌握走私動態，提供緝毒犬隊有利情資，強化查緝效率，兩者相輔相成。

訓練師吳俊昇則說，緝毒犬具備機動性，且學會辨識200種氣味完全不是問題，目前有些國家正研發電子鼻仿生科技，朝持續提升靈敏度及準確率邁進，但敏感度尚未達理想程度；照現階段科技發展情勢，儀器想完全取代緝毒犬是「很未來」的事。