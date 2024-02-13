大家「龍」來！台灣漫畫家在這畫春聯開放索取　還能巧遇超萌小貓巴克里

國家漫畫博物館園區去年底開放後成為台中最新文化景點。新年期間，國漫園區邀請漫畫家現場創作漫畫春聯，開放民眾索取，初三到初五（14日）漫畫家們現場為民眾畫春聯；此外，藏身園區的台灣漫畫IP「小貓巴克里」可愛貓咪與參觀者「躲貓貓」，還有身高約2公尺的小貓人形偶與民眾拍照互道年節祝福。

去年4月行政院核定國家漫畫博物館選址台中刑務所官舍群，歷經逾8個月籌備，15棟日式建築以展覽先行，讓民眾體驗漫畫被孵育的過程，藉由讀漫畫、品漫畫、住漫畫、轉漫畫、泡漫畫、追漫畫、畫漫畫等主題策展，呈現漫畫的過去、現在及未來，透過豐富多樣的跨域結合感受「漫畫的魅力」。

「台中刑務所演武場」展出「金漫獎－台漫的魔幻時刻」，昔日作為柔道和劍道訓練場所的演武場蛻變為園區的「精神時光屋」，匯聚金漫獎歷屆的經典作品及漫畫典藏，彷彿打開時間膠囊，展出包含劉興欽、許貿淞、游龍輝、蕭言中等台灣重要漫畫家手稿，在特別貢獻獎得主的介紹裡勾勒台灣漫畫的輪廓，也能閱覽新人獎、年度漫畫等獎項作品書籍。

「台中刑務所浴場」及周邊展區融合空間的私密與公共特質，浴場裡延續空間的公共性，邀請大家一起「泡漫畫」，並設有可自由表達想法的塗鴉空間；浴場外昭和時期的四連棟宿舍，則呈現來自不同國度的4位漫畫家，日本深谷薫、巴西盧卡斯、台灣吳旭曜及凱子包去年底在此現地創作的作品。觀眾靜靜細看屋內和紙拉門上的畫作，會發現細節裡屬於漫畫家、台中火車站、湖心亭等在地符碼，經歷與漫畫共度時光中內心所產生的療癒。

「台中刑務所典獄官舍」與周邊展區如同漫畫DNA的實驗基地，透過「當台漫成為光譜－台日動漫美學特展」，策展人引導觀眾在反射、折射與漫射的概念下，深入探索台灣漫畫的獨特光譜，特別邀請日本知名動畫《科學小飛俠》角色設計師天野喜孝展出大型原件作品《Madonna》，也能見到影響台漫發展的日本漫畫家如千葉徹彌、里中滿智子、高田明美等漫畫家送給台灣漫畫未來的祝福。

園區內也有閱覽區域，包含在演武場附屬設施的「林森路33號租書店」裡，設有懷舊狹窄的租書店書架，復刻早期漫畫租書店的閱讀氛圍；「時代封面－台灣漫畫雜誌流行回顧特展」在12宿舍，將1950至2010年代風靡台灣數十年，反映不同年代漫畫風格及流行趨勢的漫畫雜誌一次展出，瞬間勾起不同世代觀眾當年「追」漫畫雜誌的各種記憶；「新書畫廊」首展則以太空系漫畫為主題，率先展出台中在地漫畫家鐵柱最新作品《月娘咬耳》畫稿，以及貳號《無光區》作品。

深獲親子家庭青睞的「阿甘與阿諾－從漫畫、動畫到故事屋」特展，在11宿舍展出漫畫家兼導演王登鈺的作品《最棒的種子阿甘！》與《機器人流浪記》中的主角模型，可瞭解漫畫從紙本閱讀走向動畫、體感劇場等不同類型的展演型態。大小朋友走春「龍」來國漫園區，整體的參觀體驗將為民眾帶來「不只是漫畫」的豐盛感受。

【國家漫畫博物館園區 農曆年節開放資訊】

2月12日（初三）至2月14日（初五），10:00-20:00

2月15日起恢復開放時間如下：

週一至週五，10:00-19:00

週六至週日，10:00-20:00

週二休館，如遇國定假日比照週末辦理