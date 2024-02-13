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MSCI標準指數調整：台灣成分股刪除富邦媒 小型指數新增達發等6檔

MSCI季度調整, 台股權重兩升一平, 調整結果預計2月29日尾盤生效。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/13 15:58
台股2月5日兔年封關，終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上。(中央社檔案照片)

台股2月5日兔年封關，終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上。(中央社檔案照片)

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數的權重分別上調至15.97%、18.75%，在全球市場指數的權重維持1.60%不變，最新權重將在2月29日收盤生效。

台灣成分股在全球標準指數刪除富邦媒1檔，未新增成分股；小型指數新增達發科技等6檔，未刪除成分股。調整結果預計2月29日尾盤生效。

統計本次MSCI調整，全球小型指數新增6檔台灣成分股，包括達發科技、亞力電機、鑽石生技、富世達、弘塑科技、訊芯-KY。

根據中央社，MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。

統計本次MSCI調整，台股變動如下：

►在「MSCI全球新興市場指數」權重由15.96%上調至15.97%，調升0.01個百分點；

►在「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70%上調至18.75%，調升0.05個百分點；

►在「MSCI全球市場指數」權重維持1.60%。

MSCI台灣指數成分股方面，本次無新增成分股，刪除富邦媒，指數成分股降為89檔，並有24檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的個股為創意，權重為0.48%；權重調降最多個股為刪除成分股富邦媒，調整前權重為0.11%。

「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為印度，權重增加0.32個百分點；權重調降最多的國家為中國，權重降低0.32個百分點，其餘國家權重變化不大。

此外，MSCI調整中國A股指數成分股，新增招商公路等4檔股票，刪除石基訊息等48檔；調整後MSCI中國A股指數成分股減少44檔至519檔，檔數週轉率約9%。本次調整成分股檔數變動幅度較大，但整體權重變化有限。
MSCI
全球新興市場指數
亞洲除日本指數
全球市場指數
台灣成分股

更新時間 : 2024-02-13 20:57 GMT+08:00

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