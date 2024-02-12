台灣近300旅客富國島遭丟包事件、有望解決? 越南地接社: 先繼續行程再討欠款

近300名台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，越南地接社12日傍晚表示，台灣官方承諾會協助處理，他決定把旅客找回來走完行程，並痛批台灣組團社年代旅遊「一直亂講、帶風向」。

近300名台灣旅客10日抵達越南富國島展開5天4夜旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，導致旅客今天(12日) 在當地遭到丟包。

中央社發自河內的專電，引述越南WInnER國際旅行社總經理唐凱傍晚表示，年代旅遊稍早向他保證2月26日會結清款項，但雙方迄今都還沒簽字、蓋章，年代旅遊就在台灣對外發布說雙方已經確認。

唐凱指出，事情在今天鬧大之後，交通部觀光署駐胡志明市辦事處打電話來關心，並且希望他能「以遊客安全為優先」。此外，很多旅客陸續打來表示自己找不到地方住，讓他決定再「人道主義」一次。

唐凱批評，年代旅遊總經理林大鈞未按合約在1月31日前將團費全額付清，截至2月9日出發前一天，只付1/10不到的團費。現在林大鈞對外宣稱付款方式是月結，「合約就是寫1月31日前付清。」

富國島旅遊丟包風波，年代旅遊總經理林大鈞(上圖) 出面表示已與當地旅行社協議26日結清款項；對於先行返台及多付錢的旅客會全權負責，並指年代旅遊財務並無狀況。中央社

唐凱表示，今天上午他被200多名旅客包圍處理後續問題，完全沒空受訪，沒想到中午過後看到台灣的新聞，都只有林大鈞的一面之詞，「欺負我早上沒辦法受訪就在帶風向」，很多同業都替他感到不平。

唐凱說，現在台灣官方出面說會協助，加上他在富國島開業10年，和當地政府關係都很好 也很想維護富國島的形象，因此選擇再好心一次，但對於是否能要到錢，他其實也打問號。

唐凱指出，他已經讓導遊把292名台灣旅客都找回來，繼續走完行程。不過，越竹航空私下向他表示，因為年代旅遊至今還沒付包機費，若13日仍不付款，14日的返台包機將不飛，屆時恐會有另一波問題。

林大鈞稍早說法: 先行返台及多付錢旅客

年代旅遊會全權負責

中央社稍早報導，針對有台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，年代旅遊總經理林大鈞今下午表示「誤會一場」，已與當地旅行社協議26日結清款項；先行返台及多付錢的旅客，年代旅遊會全權負責。

有台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，當地接待公司WInnER負責人指台灣年代旅遊負責人信用破產；交通部觀光署表示，滯留當地的100多名旅客已先自行付款繼續行程。

年代旅遊總經理林大鈞下午臨時出面對記者表示，是年代旅遊跟WInnER在認知上有落差，才導致小插曲演變得似乎不可收拾，雙方已達成共識，就是要維護旅客權益及讓他們安全返台。

報導引述林大鈞說，已掌握有16人先行回台；WInnER國際旅行社總經理唐凱也同步電話連線表示，約90名旅客已先刷卡支付約美金700多元。林大鈞說，年代旅遊都會全權負責，也跟WInnER達成協議，緊急聯繫還在富國島的旅客，安排後續餐點及明天(13日) 行程，預計開工後3天或5天，依旅客名單把多付款項歸還。

林大鈞說，富國島行程剛開、又接洽這麼多人，很多細節要磨合，在出團前雙方有協議26日結清款項，但可能是認知差異導致越南地接怕收不到錢，林大鈞也坦言第一時間沒接收到訊息，是雙方缺少溝通導致的誤會。

媒體追問年代旅遊營運狀況，並詢問是否還積欠其他地接款項。林大鈞說，財務沒有問題，其他地接因為接的人數不多，款項都已結清，或採週結，回團7至10天內就會結掉；林大鈞說明這不是積欠，而是款項有月結或週結等作業方式，這也是年代跟WInnER產生的誤會。

另外，媒體詢問「有旅遊作家指付了新台幣80萬、20多人的富國島旅行團也泡湯」。林大鈞坦言這團沒開成，原本14日的越捷航空飛回台灣後就能再載客飛富國島，結果航空公司突然說因為時間緊迫不行，年代已找各種備案因應，例如越捷直飛、從越南胡志明市或從泰國曼谷轉機等；開工後會聯繫客人處理賠償事宜。

旅客稍早說法

近300名台灣旅客在越南富國島旅遊遭到丟包，苦主之一的張姓民眾表示，當初一家九口付了新台幣45萬元，沒想到只玩兩天就出問題，現在還不知道能否14日如期返台。

近300名台灣旅客10日抵達越南富國島展開5天4夜旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，導致旅客在今天遭到地接社丟包。

中央社引述團員之一的張姓民眾表示，團費每人新台幣5萬元，他們全家共計9人付了45萬元向台灣的威悅國際旅行社報名，最後被併至年代旅遊的團。

張姓民眾表示，出發前航班時間就一改再改，10日抵達富國島後行程如常，但到了11日晚間，越南WInnER國際旅行社向旅客表示，因為年代旅遊不付錢，每名旅客得支付720美元完成行程，待返台再向年代旅遊求償。

他說，旅客當下並不清楚狀況，對付款很猶豫，直到11日當晚越南WInnER國際旅行社與年代旅遊總經理林大鈞通話並擴音，確定是年代旅遊沒付錢後，約一半旅客決定先付720美元繼續行程。

張姓民眾表示，由於他們是向威悅國際旅行社購買行程，威悅願意幫他們付錢給地接社，行程得以繼續。不過，14日返台的包機是由年代旅遊包下，目前還不知道能否如期在14日返台。

張姓民眾抱怨，旅客早就付錢了，地接社卻沒收到錢，年代旅遊似乎惡意欠款，讓旅客淪為「人質」。目前有的旅客被移轉至其他飯店但聽說沒房間，有一些人又被轉到機場去。

另名楊姓旅客一家四口則是直接向年代旅遊報名，他說，一開始林大鈞表示會負責到底，要他們不用再付720美元。不過到了今天中午12時，林大鈞承諾的事都沒做到，旅客連接下來的接駁在哪裡都不知道。

楊姓旅客表示，事發突然，且因為是包吃包住的旅遊團，大家身上現金都不多；此外，一些比較年長的叔叔、阿姨沒有信用卡也不會線上支付，只能當場請求同行團員幫忙墊付。

國際旅客直飛富國島享免簽入境，這近300名旅客若未能搭乘預定包機返台，只能仰賴每天一往返的定期航班直飛回台灣。因為當初是免簽入境，若要先飛往越南其他航點再轉機回台灣，恐將因為簽證問題卡關。