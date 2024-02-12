台南市南鯤鯓代天府抽出國運「中上籤」 侯友宜：正向看待每一件事情

新北市長侯友宜今天(12日) 仍到各處寺廟參拜及發放福袋，媒體詢及對各廟宇近期抽出國運籤的看法，他表示，有的是上上籤、有的籤看起來也不是那麼好，轉個念就好了，正向看待每一件事情。

侯友宜今天前往土城五穀先帝廟、慈法禪寺、中和廣濟宮及福和宮參拜及發放福袋，吸引許多民眾排隊領取。侯友宜接受媒體聯訪時表示，他到各地拜廟時有的人提早來等發放，甚至排到看不到隊伍尾巴。

新北市長侯友宜（中）春節期間赴各地拜廟祈福並發放福袋，吸引許多民眾排隊領取。圖為侯友宜在土城五穀先帝廟參香。（新北市民政局提供）中央社2月12日照片

侯友宜表示，他發放福袋半個小時也發不完，都要拜託區長們代勞，因為他還要去下一個廟宇，而他看到很多民眾高喊加油，這都給他很大肯定。

媒體詢及對南鯤鯓代天府等廟宇抽出國運籤的看法，侯友宜表示，很多廟宇都有籤詩出來，有的是上上籤、有的籤看起來也不是那麼好，不過人生只有一念之間，轉個念就好了，都用正向看待每一件事情。

農曆大年初一，台南市北門區南鯤鯓代天府10日抽龍年國運籤，抽到第34「丙午」籤、掛首「潘必正進士及第」。中央社

侯友宜表示，命運是要靠大家去打拚，台灣的命運最重要就是大家要同心同力，面對外面挑戰只要同心齊力，就像一家人，那就沒問題了，所以籤詩的好壞還是在於自己面對所有外面挑戰時，願不願意團結全力以赴。

台南市北門區南鯤鯓代天府10日大年初一抽龍年國運籤，抽到第34「丙午」籤、掛首「潘必正進士及第」。廟方認為是「中上籤」，農曆6月過後國運將向上提升。

大年初一台南北門區南鯤鯓代天府依往例抽國運籤，上午11時開始擲筊問神6次得到3聖杯、抽到第34「丙午」籤、掛首「潘必正進士及第」，籤詩為「不須作福不須求、用盡心機總未休、陽世不知陰世事、官法如爐不自由」，籤詩左側是「貧富由來無定、家資聚散如煙」(如上圖) 。

廟方認為此籤是「中上籤」，解讀籤詩為主事者必須心正行善、不欺暗室，農曆6月過後國運將向上提升；廟方也強調，國運籤主要是民生經濟，「諸神意旨由各方解讀」。

中央社報導，南鯤鯓代天府是台南海線知名大廟，國內外分靈寺廟逾2萬6000座、以「台灣王爺總廟」聞名，2011年起每年大年初一在五王殿前抽國運籤，迄今14年。

南鯤鯓代天府抽國運籤曾連2年抽出同一籤詩，也曾出現抽完籤筒內60支籤，卻因擲不出3個聖筊而從缺，2015年抽中「武則天坐天」籤詩，被外界解讀由身為女性的總統蔡英文當政，掀起熱議。