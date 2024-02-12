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【以巴衝突】無視國際警告與斡旋　以色列發動空襲營救人質、拉法平民至少百人喪命

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2024/02/12 17:54
以色列為營救人質, 12日凌晨對拉法展開飛彈攻擊, 炸毀當地的清真寺 (路透/Ibraheem Abu Mustafa)

以色列為營救人質, 12日凌晨對拉法展開飛彈攻擊, 炸毀當地的清真寺 (路透/Ibraheem Abu Mustafa)

去（2023）年哈瑪斯突襲以色列時，邊作戰邊「綁架」以色列公民做為未來談判籌碼，而在哈瑪斯威脅可能會危及人質的前提下，以色列仍於今（11）日稍早發起聯合作戰，一邊空襲加薩走廊最南端都市拉法（Rafah）一邊派出特種部隊進行營救，雖然任務成功，空襲仍造成大量平民傷亡。

事實上，緊鄰埃及國境的拉法在以巴衝突爆發後，一直都算是一個還能躲避以色列攻擊的最後安全港，然而因為哈瑪斯將人質關押在這個有約百萬人居住的都市，任何軍事行動都將產生嚴重後果，這幾日國際勢力一直在進行斡旋，希望可以和平解決。

以色列背後的重要支持者美國，在幾日前直指以色列軍方在加薩走廊的行動已「太過分」（over the top），對大量平民傷亡表達極度關切。拜登總統更於周六（10日）與以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行約45分鐘的會晤，稱以色列若無可確保當地居民安全的方案，不應發起攻擊。

另一方面，由於該地靠近埃及邊界，埃及外交部也警告若以軍發起攻擊將有極為嚴重的後果，呼籲國際社會團結起來以避免拉法受到攻擊；而哈瑪斯營運的阿克薩電視台（Aqsa Television）則引述資深哈瑪斯領導人發言指出，任何以軍地面攻勢都將讓談判告吹。

儘管如此，以軍仍在12日凌晨左右對拉法進行空襲，掩護由以色列國內安全局（Shin Bet）及特種部隊發起特別任務，後者成功自關押處救出去年10月遭哈瑪斯於尼爾伊扎克（Kibbutz Nir Yitzhak）集體社區帶走的兩名人質。

由於空襲當下為深夜，大部分的居民仍在睡夢當中，爆炸聲迅速在當地引發以色列地面部隊入侵的恐慌。當地醫療機構表示，目前確定有37人喪生、不明人數受傷，另有兩間清真寺、多間房屋遭到炸毀。

美國CNN新聞網則報導，死亡人數超過100人

面對外界的震驚及質疑，以色列則表示，目前約有132名以色列人質仍被拘禁在巴勒斯坦境內，這已給予以方繼續在該地進行軍事行動的理由。
以色列
哈瑪斯
埃及
拉法
人質

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更新時間 : 2024-02-12 22:39 GMT+08:00

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