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Google 砸2500萬歐元助歐洲 AI 培力 免費課程繁體中文也通

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/12 16:39
Ｇoogle相當看重 AI 培力（圖／路透社Dado Ruvic）

Ｇoogle相當看重 AI 培力（圖／路透社Dado Ruvic）

AI 崛起並將徹底改變人類當前生活，科技巨頭 Google 12 日承諾，將提供 2500 萬歐元資金並開辦一系列課程，協助歐洲地區人士強化AI培力。

AI 作為劃時代革命技術，帶來的改變不只是 ChatGPT成為個人私人助理、商業醫療客服，生成式 AI 製圖做曲造偶像，也被企業運用來監控員工聊天內容與情緒，或被琢磨運用於國防外交決策的可能性。

Google 今年除了針對自家搜索引擎推出AI多重搜尋等升級，也在本週一宣布將提供 2500 萬歐元資金，並向最可能觸及從 AI 培力中受益者的社會企業與非營利組織開放申請。

路透社報導， Google 還將開辦一系列 「成長學院」（growth academies），支援企業利用 AI 擴大公司規模，並將其免費線上 AI 培力課程拓展至18種語言支援，其中包括繁體中文。

Google 上個月宣布，將投資10億美元在倫敦以北約24公里外的沃爾瑟姆克羅斯（Waltham Cross）建立一處資料中心，以滿足該地區日益增長的互聯網服務需求。

Google 母公司Alphabet 的首席財務官波拉特（Ruth Porat）在聲明中表示，「這處新的資料中心將有助於滿足我們對 AI 與雲端服務日益增長的需求，並為英國各地的企業帶來至關重要的運算能力，同時創造建築與科技領域的就業機會。」

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更新時間 : 2024-02-12 22:39 GMT+08:00

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