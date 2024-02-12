賴清德參拜中彰投宮廟發福袋、盼不分黨派同打拚 「被政治耽誤的歌手」與蕭美琴飆歌拍MV

更新時間: 2024-02-12 19:51

總統當選人賴清德今天(12日) 前往中彰投3縣市6間宮廟參拜及發放福袋；賴清德指出，希望大家為了台灣，不分黨派共同打拚，只要大家同心，台灣會越來越好，生活自然會越來越好。

賴清德上午先前往台中市日南慈德宮及大里瑞和宮參香，下午到彰化縣鹿港天后宮、花壇文德宮及員林鎮興廟，最後一站則前往南投縣鳳山寺。賴清德除參香外，也發放1元福袋給民眾，祝大家新年快樂。

圖為總統當選人賴清德（右2）大年初一2月10日到台北保安宮參香，祝福民眾身體健康、萬事如意，並現場發放一元福袋。中央社

賴清德上午前往慈德宮及瑞和宮參香致詞時說，感謝台中鄉親支持賴清德及民主進步黨在台中市提名的8名立委候選人，希望為了台灣，大家不分黨派、不分你我共同打拚，只要大家同心打拚，台灣會越來越好，大家生活自然也會越來越好。

下午1時到鹿港天后宮時，賴清德受到民眾熱烈歡迎；賴清德指出，要感謝媽祖保佑，讓總統立委選舉順利成功，民進黨在彰化的3名立委都能連任成功。而今天是農曆新年，他要利用這個機會祝福台灣風調雨順，國泰民安，百業興隆，也要祝福在場民眾龍年行大運。

賴清德也在鹿港天后宮發放約2000個福袋，其中1名86歲廖姓阿嬤提早3個小時在天后宮等待排隊，除領取賴清德親手發放的福袋外，也寫了1封信交給賴清德。廖姓阿嬤接受媒體聯訪時說，她是賴清德的長期支持者，信件內容主要是恭喜他當選總統，也期許賴清德帶領台灣走向更好的未來。

IG粉絲數突破20萬

賴清德兌現承諾與蕭美琴飆歌

另外值得一提的是，賴清德與副總統當選人蕭美琴，日前與董事長樂團合唱並拍攝MV，兌現競選期間所提，IG粉絲破20萬就要唱歌的承諾；董事長樂團吉他手兼主唱吳永吉笑稱，賴清德是「被政治耽誤的歌手」。

賴清德在這次總統競選過程，曾透過Instagram社群企劃「借問賴答」，邀請網友、粉絲當一日小編，發揮創意提出有趣的企劃構想；其中一項祭品文就是他的官方Instagram若破20萬追蹤，就要為粉絲獻唱一曲。

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如今賴清德IG的粉絲數已突破20萬，他也兌現承諾，更加碼與蕭美琴同框拍攝MV。

這次拍攝的MV是競選期間人氣歌曲「美德贏台灣」，也是吳永吉特別為「美德配」所譜寫的應援曲，在選舉期間大獲好評，成為賴清德兌現與粉絲承諾的獻唱首選。

錄音過程中，吳永吉多次稱讚賴清德的唱功。吳永吉表示，過去樂團成員們錄音至少都要花費半天以上時間，沒想到這次與賴清德合唱只錄了兩次便可收工，他笑稱賴清德是「被政治耽誤的歌手」。

MV拍攝現場，賴清德與蕭美琴大展歌喉，兩人隨著輕快的旋律擺動身體，幽默互動，MV導演大讚兩人輕鬆可愛。

中央社11日引述賴清德說，有看到蕭美琴多年前參加電視節目高唱「春天的花蕊」一曲，歌聲非常好聽，現在終於可以與本尊合唱。最後，賴清德與蕭美琴模仿「Rocker手勢」，對著鏡頭拜年，祝福民眾新年快樂、龍年平安。